Żaryn o konieczności niezależności energetycznej od Rosji. „Polska mówi o tym od dawna”

Budowana przez lata pozycja Rosji w miksie energetycznym krajów Europy Zachodniej to jedno z narzędzi, które obecnie daje Kremlowi możliwości stosowania większej presji na państwa Europy Środkowej oraz członków NATO – napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn we wpisie na Twitterze ocenił, że „Moskwa, mając narzędzia oddziaływania na zasoby energetyczne państw Europy, może grać na osłabienie reakcji Zachodu oraz liczyć na miękkie podejście do rosyjskiej agresji wobec innych krajów”.



Dalej dodał, że „w tym kontekście bardzo ważne są wszystkie projekty dywersyfikujące dostawy energetyczne do krajów europejskich”. Zaznaczył, że strona polska mówi o tym od dawna. „Rząd RP systematycznie wzmacnia niezależność energetyczną” – podkreślił Żaryn.

3/3 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 19, 2022