Rosyjska agencja informuje o ewakuacji tysięcy osób z Donbasu

Granicę Rosji przekroczyło, według stanu na sobotnie przedpołudnie, ponad 10 tysięcy osób, ewakuowanych z Donbasu – podała agencja Interfax, powołując się na wiarygodne źródło. Separatyści z Ługańska twierdzą, że z podległych im terenów wyjechało dotąd ponad 13,5 tys. osób.

Do sobotniego popołudnia pojawiły się rozbieżne dane dotyczące liczebności wyjeżdżających z Donbasu do Rosji.



Gubernator obwodu rostowskiego Wasilij Gołubiew poinformował rano, że w tym regionie znajdują się 1692 ewakuowane osoby.



Później Interfax podał dane o ponad 10 tysiącach osób, które przekroczyły granicę, przyjeżdżających z dwóch „republik ludowych” na terenie Donbasu: Donieckiej i Ługańskiej. Zaś władze tej ostatniej powiedziały agencji TASS, że do soboty rana ewakuowały do Rosji ponad 13,5 tys. ludzi.

źródło: pap

Liderzy separatystów ogłosili w piątek wezwania do ewakuacji do Rosji ludności cywilnej z podległych im obszarów, powołując się na jakoby planowaną przez Ukrainę ofensywę w Donbasie.