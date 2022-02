Rotfeld na naradzie szefa PO. Internauci przypomnieli, jak mówił o medalach dla Rosjan

Donald Tusk zorganizował „naradę” dot. bezpieczeństwa i sytuacji na Ukrainie. Wzięli w niej udział m.in. byli prezydenci i wojskowi, jednym z gości był b. szef polskiej dyplomacji Adam Rotfeld. Internauci przypomnieli, że jego słowa z 26 kwietnia 2010 roku, kiedy mówił o pogrzebie pary prezydenckiej na Wawelu. – Donald Tusk przed pogrzebem zwracał się do rosyjskich gości – prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i szefa MSZ Siergieja Ławrowa – żeby strona rosyjska przygotowała listy osób, którym strona polska mogłaby wyrazić nie tylko podziękowanie, ale i przygotować odznaczenia państwowe – powiedział.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zorganizował w czwartek w Warszawie spotkanie na temat bezpieczeństwa, w którym wzięli udział byli prezydenci: Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



Obecni też byli dawni szefowie MON, MSZ i MSW: Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak, Adam Daniel Rotfeld i Bartłomiej Sienkiewicz, a także generałowie w stanie spoczynku, m.in. byli szefowie Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch i gen. Mieczysław Gocuł, były rektor Akademii Obrony Narodowej gen. Bogusław Pacek, były szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. Radosław Kujawa, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Janusz Nosek, były zastępca szefa wywiadu NATO gen. Jarosław Stróżyk.



W dniu tego spotkania jeden z internautów przypomniał nagranie z Rotfeldem z 26 kwietnia 2010 roku, kiedy odbyła się debata „Szansa na przełom w stosunkach polsko-rosyjskich", organizowana przez Polską Agencję Prasową i rosyjską agencję RIA Nowosti.

W konferencji udział wzięli m.in. były Rotfeld, Władysław Cimoszewicz i Andrzej Halicki. Rotfeld – wtedy pełnił funkcję współprzewodniczącego polsko-rosyjskiej grupy ds. trudnych – mówił o relacjach Polski i Rosji na przestrzeni wieków. Nawiązał do pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu. Ujawnił, że ówczesny premier Donald Tusk chciał wręczyć Rosjanom medale za pomoc po katastrofie.



– Nie sądzę, żeby to było jakimś ujawnieniem tajemnicy, że w czasie spotkania na Wawelu, w czasie pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, jeszcze przed uroczystościami pogrzebowymi odbyło się spotkanie premiera Tuska, marszałka Komorowskiego z prezydentem Miedwiediewem i ministrem spraw zagranicznych Ławrowem – opowiadał wtedy Rotfeld.



– Zaczęło się od wyrażania sobie wzajemnie podziękowań za zachowanie przywódców obu państw, ale również obywateli; i główne, pierwsze pytanie, jakie skierował premier Tusk pod adresem rosyjskiego gościa, było to, żeby strona rosyjska przygotowała listy osób, którym strona polska mogłaby wyrazić nie tylko podziękowanie, ale i przygotować odznaczenia państwowe, ponieważ w istocie rzeczy w Polsce jest taka potrzeba, aby powiedzieć głośno i wyraźnie „dziękujemy” – mówił były minister.