Nie żyje były minister i poseł Zdzisław Podkański

Nie żyje Zdzisław Podkański. W przeszłości pełnił funkcję ministra kultury i sztuki, posła, europosła. Był lubelskim politykiem i samorządowcem, zasiadał w Sejmiku Województwa Lubelskiego. Miał 72 lata.

Podkański urodził się w 1949 roku w lubelskiej Guzówce. 1972 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1970 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1989 roku był prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie. W marcu 2004 został wiceprezesem PSL.



Był posłem na Sejm przez trzy kadencje od 1993 do 2004 roku. W latach 1996-1997 był ministrem kultury i sztuki. W 2004 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego. W 2006 roku przeszedł do Unii na Rzecz Europy Narodów, za co został wykluczony z partii przez władze PSL. Założył ugrupowanie „Piast”.



W 2019 roku został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Lubelskiego, w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.



Zmarłego pożegnał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. „Z ogromnym smutkiem żegnam Zdzisława Podkańskiego – byłego Ministra Kultury i Sztuki, Posła na Sejm RP, Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku woj. lubelskiego ale przede wszystkim pasjonata lokalnej kultury i tradycji ludowych. RIP” – napisał minister.

