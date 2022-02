Apele liderów separatystów były nagrane dwa dni przed ewakuacją

Przywódcy prorosyjskich separatystów w Donbasie, którzy wezwali w piątek ludność cywilną do ewakuacji do Rosji, nagrali te apele dwa dni wcześniej, 16 lutego – donosi rosyjska redakcja Radia Swoboda na podstawie metadanych plików tych nagrań.

Dziennikarze uważają, że nagrania te zostały zrobione jeszcze przed zaostrzeniem sytuacji w Donbasie, gdzie misja OBWE odnotowała nasilenie ostrzałów od wieczora 16 lutego.



Radio Swoboda zwraca uwagę, że jeden z liderów separatystów, Denys Puszylin powiedział, iż Rosja jest przygotowana na przyjęcie przybyszy z Donbasu, podczas gdy władze rosyjskie najpierw nie komentowały w piątek tego apelu, tworząc wrażenie, że nic o nim nie wiedzą.



Dopiero później w piątek podano, że gubernator sąsiadującego z Ukrainą obwodu rostowskiego Wasilij Gołubiew skontaktował się z prezydentem Władimirem Putinem i poprosił go o pomoc, i że Putin polecił stworzenie warunków do przyjęcia mieszkańców Donbasu.



Komentując podaną przez separatystów liczbę 700 tysięcy osób do ewakuacji Radio Swoboda ocenia, że jest mało prawdopodobne, by separatystyczne „republiki ludowe” w Donbasie zdołały zorganizować ewakuację na tę skalę własnymi siłami, nawet z pomocą władz obwodu rostowskiego.