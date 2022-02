Zatrzymania szpiegów i polityków, koniec głośnych śledztw. Podsumowanie działalności CBA i ABW

Setki operacji specjalnych i skomplikowanych śledztw, wielu zatrzymanych – w tym szpiegów i osób publicznie znanych – miliony zabezpieczonych pieniędzy – rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podsumował działalność w 2021 roku ABW i CBA.

ABW

Uprowadzenie polskiego samolotu

Były poseł PiS podejrzany o załatwianie posad za łapówki Były poseł Prawa i Sprawiedliwości został zatrzymany przez agentów CBA w związku z podejrzeniem o korupcję oraz powoływanie się na wpływy w... zobacz więcej

Stanisław Żaryn przekazał, że w zeszłym roku funkcjonariusze ABW prowadzili pod nadzorem prokuratury 287 postępowań przygotowawczych, które stały się podstawą do wszczęcia 91 śledztw i dochodzeń. Łącznie – we wszystkich prowadzonych przez ABW postępowaniach –przedstawiono po 1 stycznia 2021 r.”.Żaryn wylicza, że aktem oskarżenia zakończono 48 śledztw przeciwko 237 podejrzanym. Zabezpieczono środki pieniężne o łącznej wartości 5,4 mln zł i 480 tys. euro, udziały w spółkach o wartości 3,7 mln zł, mienie ruchome w postaci samochodów o szacunkowej wartości 2,2 mln zł oraz inne przedmioty o wartości 260 tys. zł. Ustanowiono również hipoteki czy zakazy zbywania i obciążania na nieruchomościach do kwoty 116 mln zł.ABW prowadziła szereg działań w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym, w tym najgłośniejszą, dotyczącą lotu polskiego statku powietrznego linii Ryanair z Aten do Wilna. „Jak wykazały materiały śledztwa, operacja sprowadzenia samolotu do Mińska była organizowana i zarządzana przez służby białoruskie.działania służb Białorusi sprowadziły niebezpieczeństwo na pasażerów i załogę” – podkreśla rzecznik.

W tej kategorii spraw mieszczą się także liczne incydenty związane z wywoływaniem „kaskadowych alarmów bombowych” w obiektach użyteczności publicznej na terenie Polski przez zorganizowaną grupę przestępczą.



Ważne śledztwa ABW dotyczyły też szpiegostwa na rzecz rosyjskich i białoruskich służb wywiadowczych czy kierowania karalnych gróźb wobec polityków „celem wywarcia wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnych organów RP”. „W zakresie działalności na rzecz zwalczania zagrożeń globalnych funkcjonariusze Agencji współpracowali z partnerami zagranicznymi m.in. przy rozpracowywaniu osób podejrzewanych o finansowanie terroryzmu” – wylicza.



ABW podjęła też działania w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej i udziałem funkcjonariuszy białoruskich w organizacji procederu nielegalnego przekraczania granicy RP przez cudzoziemców.

„Stałej uwadze służb podlegała także sfera aktywności wymierzonych przeciwko porządkowi publicznemu. Tu w głównej mierze funkcjonariusze prowadzili śledztwa wobec osób i organizacji propagujących faszyzm, totalitaryzm oraz mowę nienawiści” – podkreśla rzecznik.



Działania śledczych ABW koncentrowały się także na przestępstwach z zakresu produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa i utrzymania międzynarodowego pokoju. Ścigano sprawców przestępstw nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i BMR.



Część spraw prowadzonych przez ABW w roku ubiegłym stanowiły także postępowania dotyczące „przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa”, skutkujące wymiernymi stratami w mieniu Skarbu Państwa. „Wśród nich należy wymienić wyłudzenia VAT, wyrządzenia szkód majątkowych w spółkach Skarbu Państwa oraz działalność korupcyjną. ABW zaangażowana była także w śledztwa mające na celu wyjaśnienie procederu prania brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzeń skarbowych lub nieustalonych przestępstw popełnianych za granicą” – podaje Żaryn.

CBA

Podsumowując działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego Żaryn wylicza, że ta służba prowadziła w 2021 roku 584 postępowań przygotowawczych, z czego 165 stanowiły nowe sprawy. „Zakończono 158 postępowań, z czego 72 skutkowało wniesieniem aktu oskarżenia. Dzięki działaniom śledczych CBA 688 podejrzanym przedstawiono 2020 zarzutów. Wobec osób będących w zainteresowaniu CBA podjęto 1327 środków zapobiegawczych obejmujących: tymczasowe aresztowania, poręczenia majątkowe, dozór policji, zawieszenie w czynnościach służbowych i zakazy opuszczania kraju” – podaje.Natomiast wartość ujawnionych korzyści to 288,2 mln zł. Na poczet kar zabezpieczono ponad 210,5 mln zł.W 2021 r. CBA kontynuowało śledztwa dotyczące przestępczości gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działania zorganizowanych grup przestępczych wyłudzających podatek VAT. Prowadzono śledztwa obejmujące m.in. wyłudzenie środków unijnych z wykorzystaniem różnych mechanizmów gospodarczych, korupcję z udziałem funkcjonariuszy publicznych, działanie na szkodę samorządu terytorialnego czy też na szkodę spółek Skarbu Państwa, przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych w obrocie gospodarczym w obszarze wojska, wejście w porozumienie oferenta z zamawiającym w ramach postępowań przetargowych, powoływanie się na wpływy w różnych instytucjach w celu załatwienia spraw w zamian za udzieloną korzyść majątkową.

„W ramach operacji specjalnych CBA zatrzymało m.in. dwie osoby w związku z próbą zalegalizowania 2 mln zł; biegłego sądowego – w chwilę po przyjęciu drugiej transzy korzyści majątkowej, która miała stanowić ,,wynagrodzenie” w zamian za wydanie pozytywnej opinii w jednej ze spraw cywilnych toczących się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu; przedsiębiorcę z Sulejówka na próbie skorumpowania pracownika miejscowego Urzędu Miasta; pracownika bytomskiego oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń, który przyjął łapówkę w zamian za udzielanie zleceń i dokonywanie odbioru prac budowlanych; trzy osoby, w tym urzędnika Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – w zamian za pieniądze urzędnik miał zobowiązać się do pozytywnego rozpatrzenia decyzji administracyjnej” – wylicza rzecznik.





Mafia lekowa, warszawska reprywatyzacja

W 2021 r. funkcjonariusze CBA kontynuowali wielowątkowe śledztwa dotyczące działania zorganizowanych grup przestępczych w obszarach handlu medykamentami bądź działających w obrocie paliwami.Skomplikowane śledztwo dotyczące tzw. warszawskiej reprywatyzacji zostało w 2021 r. rozszerzone o nowe obszary dotyczące reprywatyzacji i odszkodowań za znacjonalizowane mienie w zakresie dotyczącym nieruchomości położonych poza Warszawą, a także tzw. mienia zabużańskiego.CBA realizowało ponadto czynności w postępowaniu dotyczącym emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku FOREX m.in. przez spółki z grupy Great Private Equity. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz o produkcję filmową. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że poszczególni inwestorzy stracili od 1 tys. zł do ponad 3,5 mln zł. Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje, że co najmniej 252 osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 22 mln zł.

W 2021 r. funkcjonariusze CBA zatrzymali byłą posłankę, która jest podejrzana o złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych jako poseł na Sejm, a także jako osoba zarządzająca gminną osobą prawną. Ustalenia śledczych wskazują, że nie wykazała m.in. zobowiązań finansowych oraz posiadanej ruchomości przekraczającej wartość 10 tys. zł. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje także, że działała na szkodę Kancelarii Sejmu poprzez przywłaszczenia powierzonych jej środków pieniężnych.





Finał śledztw ws. Nowaka i b. burmistrza Włoch

„W 2021 r. zakończono m.in. śledztwo przeciwko burmistrzowi dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, który przyjął korzyść majątkową w wysokości 200 tys. złotych od przedsiębiorcy z branży deweloperskiej” – dodaje.Aktem oskarżenia zakończono postępowanie dotyczące podejrzenia działań korupcyjnych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczejMiędzynarodowe śledztwo było prowadzone jednocześnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. Łącznie aktem oskarżenia objęto 15 osób w związku z żądaniem oraz przyjęciem korzyści majątkowej o łącznej wysokości ponad 6,1 mln zł. W toku postępowania zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 4,6 mln zł.W 2021 r. do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 6 oskarżonym w sprawie działania na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz powoływania się na wpływy w Ministerstwie Obrony Narodowej.

„Przykładem wspólnych działań służb jest realizacja z grudnia 2021 r., kiedy to funkcjonariusze CBA i ABW zatrzymali 6 osób podejrzanych o przestępstwa korupcyjne związane z funkcjonowaniem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Wśród zatrzymanych osób był m.in. pełniący do 2016 r. funkcję dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie. Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów – m.in. płatnej protekcji oraz przyjęcia korzyści osobistej w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa” – informuje rzecznik.



Podsumowuje, że liczba zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski wcale nie maleje. „Powyższe zestawienie pokazuje, że dzięki działaniom służb państwo skutecznie się przed nimi broni, a kolejni podejrzani trafiają przed oblicze wymiaru sprawiedliwości” – wskazuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.