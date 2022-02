Większość Niemców przeciwko Ukrainie w NATO. Sondaż

Większość Niemców jest przeciwko przyjęciu Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego – tak wynika z sondażu Deutschlandtrend przeprowadzonego dla niemieckiej telewizji ARD.

Jak informuje Deutsche Welle, badanie pokazało, że ponad połowa Niemców odrzuca możliwość szybkiego włączenia Ukrainy do szeregu państw NATO. Za wykluczeniem jej członkostwa przez najbliższe lata (31 proc.) lub nawet na stałe (22 proc.) opowiedziało się w sumie 53 proc. badanych.



Zaledwie 28 proc. uczestników badania uznało, że nie można w tej sytuacji odmówić Ukrainie członkostwa w sojuszu. 19 procent pytanych nie chciało lub nie mogło odpowiedzieć na to pytanie.



Sondaż Deutschlandtrend przeprowadził instytut Infratest Dimap. W dniach 15-16 lutego ankieterzy zapytali o zdanie 1202 uprawnionych do głosowania Niemców.



Ukraina nie jest członkiem NATO, ale ma obietnicę z 2008 r., że w końcu otrzyma możliwość przystąpienia do paktu, co przybliżyłoby sojusz pod wodzą USA do granicy z Rosją.



Putin twierdzi, że rosnące powiązania Ukrainy z sojuszem mogą uczynić z niej platformę startową dla rakiet NATO wymierzonych w Rosję. Mówi, że Rosja musi ustanowić „czerwone linie”, aby temu zapobiec.



W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że przystąpieniu Ukrainy do NATO sprzeciwia się nie tylko Rosja, ale także niektórzy członkowie sojuszu. „Ukraina od dawna dąży do członkostwa w NATO, ale na razie nie ma postępów w integracji euroatlantyckiej naszego kraju” – mówił.