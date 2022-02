Zmienili płeć, teraz wygrywają zawody dla kobiet bijąc rekordy

Transseksualne pływaczki Iszac Hening i Lia Thomas wygrały wyścigi i pobiły rekordy basenów podczas zawodów dla kobiet Ivy League – donoszą media.

Iszac Hening pobiła rekord basenu aż o trzy sekundy w wyścigu stylem dowolnym na 50 jardów (niecałe 50 metrów).



Z kolei reprezentująca Uniwersytet Pensylwanii Lia Thomas wygrała wyścig na 500 jardów stylem dowolnym w czasie 4 min. i 37 sekund ustanawiając rekord basenu na Uniwersytecie Harvarda; dzięki temu została liderką mistrzostw akademickich.



Media zaznaczają, że 22-letnia Thomas po raz pierwszy wystąpiła w kobiecej drużynie pensylwańskiego uniwersytetu i konsekwentnie „była bombardowana przejawami transfobii”. Przeciwnicy jej udziału w mistrzostwach grozili bojkotem zawodów.

Lia Thomas is the @IvyLeague champion in the 500 free. Her time of 4:37.32 is a new pool record.



Catherine Buroker finishes in second.#FightOnPenn pic.twitter.com/ki2SQdxn6Q