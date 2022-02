Rosja mówi o ratowniu cywilów w Donbasie i oskarża Bidena

Rosyjskie MSZ oświadczyło w nocy z piątku na sobotę, że prezydent USA Joe Biden w swoim wystąpieniu na temat sytuacji wokół Ukrainy nie powiedział ani słowa o „prawdziwej sytuacji ludności cywilnej w Donbasie”. Przedstawiciele Kremla utrzymują, że na ludność Donbasu spadają ukraińskie pociski dlatego należy ją ewakuować. Tymczasem to separtyści z Doniecka naruszyli mińskie prozumienia i w ciagu ostatniej doby przeprowadzili kilkadziesiat ataków bombowych terenów ukraińskich.

„To jest najbardziej potworne - ani słowa o prawdziwej sytuacji ludności cywilnej w Donbasie. Żadnych ludzi, żadnych problemów?” – napisała w Internecie rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.



Według przewodniczącego komisji spraw międzynarodowych Dumy Państwowej Leonida Słuckiego „prezydent USA Joe Biden przedstawił w swoim wystąpieniu absolutnie odwrócony obraz sytuacji wokół Ukrainy”.



„Biden przekazuje całkowicie odwrócony obraz sytuacji wokół Ukrainy. Wszystko to jest bardzo dalekie od rzeczywistości. W Donbasie trwa moździerzowy ostrzał budynków mieszkalnych ze strony sił zbrojnych Ukrainy, słychać wybuchy, trzeba pilnie ewakuować ludność cywilną - osoby starsze, kobiety i dzieci” – napisał Słucki na Telegramie.

źródło: pap

„Amerykański prezydent mówi o »złoczyńcy-Rosji«, a to ta sama Rosja, która dzisiaj przyjmuje i ratuje ludność cywilną Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej” – dodał.. Zapowiedział, że USA mają informacje świadczące o tym, że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni.– Jestem przekonany, że prezydent Rosji Władimir Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę, mam powody, by tak uważać – powiedział Biden podczas wystąpienia po wirtualnym spotkaniu z przywódcami kluczowych państw NATO, w tym Polski. Powołał się przy tym na „znaczące zdolności wywiadowcze” USA.Tymczaem ukraińska armia informuje, że rano odnotowała 12 przypadków złamania warunków zawieszenia broni przez prorosyjskich separatystów na wschodzie kraju. Bojówkarze ostrzelali ponad 20 osiedli z ciężkiej artylerii, co jest zabronione na mocy porozumień z Mińska. W ciągu ostatniej doby prorosyjscy separatyści złamali zawieszenie broni 66 razy - informują ukraińskie siły zbrojne na facebooku.