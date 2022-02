Duże opóźnienia w kursowaniu pociągów. Co z kupionymi biletami?

PKP Intercity poinformowało, że w związku z silnym wiatrem w całym kraju mogą występować duże opóźnienia w kursowaniu pociągów. W związku z utrudnieniami w ruchu kolejowym PKP rekomenduje rezygnację z dzisiejszych podróży.

Spółka zapewnia, że pasażerowie, którzy kupili bilet w kasie, otrzymają zwrot kosztów bez potrącenia odstępnego. W komunikacie poinformowano, że zwrot odstępnego za bilety zakupione w systemie e-IC, jest możliwy poprzez reklamację.



„Za utrudnienia przepraszamy” – dodano.



Dziś w całym kraju można spodziewać się porywów wiatru powyżej 100 kilometrów na godzinę. Obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Wichurom mogą towarzyszyć burze, intensywne opady deszczu, krupa śnieżna, mogą tworzyć się również trąby powietrzne. #wieszwiecejPolub nas Na północy kraju w porywach może wiać nawet do 130 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia trzeciego stopnia wydano dla północno-zachodniej Polski, w pozostałej części kraju obowiązują alerty drugiego stopnia. ‼️UWAGA‼️ pic.twitter.com/GWS78OC5J2 — PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) February 19, 2022 Zobacz także: Wichury nad Polską. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa



Silny wiatr spowodował opóźnienia wielu pociągów, głównie w zachodniej Polsce. W związku ze złą pogodą PKP rekomenduje rezygnację z dzisiejszych podróży. Pociąg Intercity z Kołobrzegu do Krakowa Głównego jest opóźniony o 82 minuty, a pociąg Intercity "Lubuszanin" z Gorzowa Wielkopolskiego do Zbąszynka o 141 minut. Pociąg Przewozów Regionalnych z Krzyża do Poznania Głównego jest opóźniony o 156 minut. Opóźnione są także inne pociągi Przewozów Regionalnych w zachodniej Polsce i pociągi Kolei Dolnośląskich. Opóźnienia dochodzą do 120 minut.