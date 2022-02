Nowy sondaż. Duża zmiana poparcia dla PiS

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrałoby wybory, gdyby te odbyły się w niedzielę; partia rządząca notuje spory wzrost poparcia – tak wynika z nowego sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu”.

Jak podaje w sobotę „SE”, z najnowszego badania preferencji politycznych wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko pozostaje liderem, ale i odbudowuje poparcie. Na PiS głosować chce 36 proc. badanych. W porównaniu do sondażu tej gazety z połowy stycznia poparcie dla tej partii wzrosło o ponad 3 pkt. proc.



Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 24,5 proc. respondentów. Gazeta podaje, że to wynik identyczny, co w badaniu sprzed miesiąca. „Z badania wynika więc, że konkurencja polityczna nie odebrała partii rządzącej nawet jednego punktu procentowego” – podkreśla gazeta.



Ostatnie miejsce politycznego podium zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 14,3 proc. W sondażu ze stycznia partia byłego prezentera TVN miała 17 proc.



Dalej w sondażu znalazły się: Konfederacja Wolność i Niepodległość – z poparciem na poziomie 9,1 proc, Lewica – Wiosna, SLD, Razem – 8,3 proc., PSL – 5,8 proc.



Poniżej progu wyborczego znalazły się Kukiz'15 (1,2 proc.), Porozumienie Jarosława Gowina (0,6 proc.). Inną partię wskazało 0,2 proc. ankietowanych.



– Całość obrazu pokazuje, że do końca nie będziemy wiedzieli, kto będzie rządził po wyborach. Wszystko zależy od tego, czy PiS uda się znaleźć koalicjanta i czy na opozycji powstanie kordonowa koalicja – analizuje wyniki badania politolog Antoni Dudek. Sondaż wykonano w dniach 16–17 lutego na próbie 1059 dorosłych Polaków.