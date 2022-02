Wichury nad Polską. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa

Ograniczmy podróże, zabezpieczmy balkony i podwórka - straż pożarna przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas wichur. Meteorolodzy ostrzegają, że w ten weekend w kraju znów wiatr może osiągnąć w porywach ponad 100 kilometrów na godzinę.

Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej podkreślił, że silny wiatr może porywać niezabezpieczone przedmioty. Dlatego warto zabrać z balkonu czy podwórka przedmioty, które przy silnym wietrze mogą się zachowywać jak pociski i mogą uszkodzić budynki, okna czy stanowić zagrożenie dla ludzi.



Strażak przypomniał, że przy silnych wiatrach mogą wystąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej, dlatego warto wcześniej przygotować sobie pożywienie, wodę, przyjmowane na co dzień leki, a także źródła światła jak latarki czy świeczki. Wskazał, że naprawa zerwanej linii energetycznej przy wielu awariach może potrwać kilka godzin.



Służby ostrzegają, aby w tym czasie ograniczyć swoją aktywność na zewnątrz i poczekać na uspokojenie aury. Karol Kierzkowski podkreślił, aby wychodzić z domu tylko w niezbędnych sprawach: do szkoły, pracy czy po zakupy. Odradził organizowanie w tym czasie wycieczek czy spacerów. Tylko we czwartek 19 osób w kraju zostało rannych podczas wichur. Jedna osoba zmarła, kiedy na jej samochód spadło drzewo – przypomniał przedstawiciel PSP.



Służby apelują, aby w sytuacji zagrożenia szukać schronienia w budynkach, a nie pod drzewami czy billboardami.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Komendant Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak powiedział IAR, że strażacy przygotowują się na pomoc ludności dotkniętej skutkami gwałtownej pogody. Zaznaczył, że w gotowości także w nocy z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek będą nie tylko strażacy PSP ale także ochotnicy. Dodał, że wszyscy kadeci i podchorążowie szkół pożarniczych w związku z tą sytuacją nie dostali urlopów.– Mamy blisko osiemset osób od razu do wysłania w każdy region Polski – zapewnił szef straży pożarnej.