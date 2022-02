Trwa przerzut uchodźców z Donbasu do Rosji

Do Rosji przybywają uchodźcy z Donbasu - podała agencja Interfax. Według separatystów, ponad 25 tys. osób z obwodu ługańskiego przekroczyło rosyjską granicę korzystając z własnych środków transportu, a kolejne 10 tys. czeka w zorganizowanych kolumnach na wjazd. Natomiast z obwodu donieckiego wjechało do Rosji około 3200 osób.

ROSJA GOTOWA DO INWAZJI NA UKRAINĘ



W ocenie części niezależnych analityków, Moskwa może wykorzystać każdą prowokację w Donbasie do przeprowadzenia inwazji na Ukrainę.



Wczoraj liderzy separatystów z Donbasu wezwali mieszkańców do ewakuacji do Rosji. Rosja przygotowuje kilkanaście tysięcy miejsc dla uchodźców w obwodzie rostowskim. Wszyscy mają zostać poddani testom na obecność koronawirusa. Na polecenie Władimira Putina każdy uchodźca dostanie 10 tys. rubli (ok 500 zł).



Dziś mają zostać uruchomione specjalne składy kolejowe dla osób, które chcą się ewakuować z Donbasu do Rosji. Według BBC, samozwańcze władze separatystycznych regionów nie wypuszczają mężczyzn w wieku od 18 do 55 lat. Stacja oceniła, że może dojść do ewakuacji prawie miliona osób.Podczas wystąpienia w Białym Domupowiedział, że Rosja rozpoczęła prowokacje, które mają uzasadnić inwazję na Ukrainę. Prezydent USA wyraził przekonanie, że atak jest już tylko kwestią dni i dodał, że jeśli Rosja dokona inwazji to będzie odpowiedzialna za katastrofalną i niepotrzebną wojnę z wyboru.