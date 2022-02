Ambasador spadł w przepaść. Nie udało się go uratować

Ambasador Serbii w Portugalii Oliver Antić zginął w piątek po południu w rezultacie upadku z klifu w pobliżu turystycznego kurortu Cascais pod Lizboną. Lokalne media spekulują, że zdarzenie mogło być samobójstwem.

Jak podał portal lizbońskiego dziennika „Correio da Manha”, do tragicznego zdarzenia doszło podczas podróży służbowej. Portal informuje, że przed rzuceniem się w przepaść dyplomata poprosił kierowcę, aby zatrzymał auto w pobliżu popularnego wśród turystów klifu Boca do Inferno.



Według portugalskiej obrony cywilnej bezpośrednią przyczyną zgonu ambasadora było utonięcie. Śmierć dyplomaty potwierdzono po przewiezieniu go do szpitala.



Media wskazują, że akcja ratunkowa została przeprowadzona bardzo szybko po telefonie alarmowym obecnych w samochodzie ambasadora serbskich dyplomatów. Krótko po wypadku Antić został wyciągnięty z morza przez policję, a ratownicy rozpoczęli reanimację; dyplomaty nie udało się uratować.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

72-letni Antić był profesorem prawa, związanym zawodowo od 1978 roku z uniwersytetem w Belgradzie. W swoim dorobku miał kilkadziesiąt książek i artykułów naukowych.