Prezydent: Sytuacja zbliża się do punktu krytycznego. NATO i UE przygotowane

Sytuacja jest poważna i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Obserwujemy zmasowaną rosyjską propagandę. Sytuacja zbliża się do punktu, który może być uważany za krytyczny – powiedział prezydent Andrzej Duda po wideokonferencji z udziałem m.in. prezydenta USA Joe Bidena na temat sytuacji wokół Ukrainy. Dodał, że NATO i UE są zjednoczone i przygotowane.

W piątek wieczorem odbyła się rozmowa prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami najważniejszych państw NATO, w tym Polski oraz przedstawicielami władz UE i sekretarza generalnego Sojuszu. Tematem - jak informowano - był kryzys spowodowany koncentracją wojsk Rosji wokół Ukrainy.



– Sytuacja jest poważna i wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że napięcie jest ogromne. Obserwujemy przede wszystkim na linii rozgraniczenia okręgu ługańskiego i donieckiego ciągłe w ostatnim czasie starcia zbrojne, obserwujemy zmasowaną rosyjską propagandę. Widać więc wyraźnie, że sytuacja zbliża się do punktu, którego wszyscy się obawiają i może być uważany za punkt krytyczny – powiedział prezydent Duda po tej rozmowie.



Jak podkreślił, „Sojusz Północnoatlantycki absolutnie jest jednością, nie ma żadnych rozdźwięków między państwami Sojuszu, nie ma żadnych rozdźwięku pomiędzy największymi potęgami militarnymi Sojuszu”. – Przewodnictwo Stanów Zjednoczonych jest absolutnie jednoznaczne – dodał.



– Cały czas jest oczywiście prowadzony dialog z Rosją, ale możliwości, to widać wyraźnie, coraz bardziej się wyczerpują – ocenił prezydent.

Jak zaznaczył, „Ukraina zachowuje się spokojnie i unika prowokacji”. – Wszyscy to podkreślali, że władze w Kijowie zachowują się bardzo odpowiedzialnie w tej bardzo trudnej sytuacji. Rosjanie zgrupowali ogromną siłę militarną, niewidzianą od czasów II wojny światowej, wokół granic Ukrainy i na Białorusi – mówił prezydent Duda.– Zachód jest zjednoczony (...) i wszyscy są przygotowani – zaznaczył prezydent i jak dodał „odpowiedź będzie bardzo twarda”.

– Musi być twarda i będzie twarda. Będzie bardzo jednoznaczna, będzie bardzo bolesna przede wszystkim pod względem gospodarczym społecznym, jeśli dojdzie do aktu agresji – wskazał szef państwa.





Czy Putin zaatakuje w czasie igrzysk?

Prezydent przyznał, że nikt teraz nie potrafi odpowiedzieć, czy dojdzie do eskalacji konfliktu.– Wszyscy mamy świadomość tego, że olimpiada w Pekinie jeszcze się nie skończyła, ale już niedługo igrzyska się zakończą, zakończą się w niedzielę. Co będzie dalej? Najważniejsze jest żeby zachować spokój do ostatniej chwili, nie dać się sprowokować, nie ulec żadnej prowokacji, a jednocześnie stać razem i stać przy boku Ukrainy – podkreślił.Duda zaznaczył, że Ukraina i tworząca się w tym państwie demokracja są zagrożone. – Nie możemy się zgodzić na to by siłą zmieniano granice w Europie po II wojnie światowej. Nigdy nie możemy się zgodzić na to, aby atakowane zostało w sposób brutalny niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo jakim jest Ukraina – zaznaczył.

Prezydent USA Joe Biden „przekonany, że Putin podjął już decyzję”, atak na Ukrainę „w ciągu kilku dni”.



Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena na Kremlu już zapadła decyzja o ataku. – Jestem przekonany, że prezydent Rosji Władimir Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę, mam powody, by tak uważać – powiedział Biden podczas wystąpienia po wirtualnym spotkaniu z przywódcami kluczowych państw NATO, w tym prezydentem Rzeczypospolitej.



Biden ocenił, że do ataku może dojść w ciągu najbliższych kilku dni. Powołał się przy tym na „znaczące zdolności wywiadowcze” USA. Zwrócił uwagę na sytuację w Donbasie, gdzie, jak powiedział, „widzimy coraz więcej rosyjskich prowokacji i dezinformacji, by stworzyć pretekst do wojny”. Joe Biden zaznaczył, że wciąż nie jest za późno, by Rosja wybrała dyplomację.



Kreml oskarża Ukrainę o przygotowywanie ofensywy militarnej w tym Donbasie. Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) na wschodzie Ukrainy Denys Puszylin wezwał w piątek po południu do masowej ewakuacji, przede wszystkim kobiet i dzieci. Oświadczył on, jakoby w najbliższym czasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał wydać rozkaz ataku.