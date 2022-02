Kara śmierci. Mężczyzna był skazany za cztery morderstwa

W zakładzie karnym stanu Oklahoma w McAlester wykonano w czwartek karę śmierci na 35-letnim Gilbercie Postelle. Został skazany na nią za zabójstwo czterech osób w 2005 roku.

Dyrektor Departamentu Więziennictwa Oklahomy Scott Crow wyjaśnił, że egzekucję przeprowadzono bez żadnych komplikacji. W USA dochodziło niekiedy do problemów z wykonywaniem wyroków śmierci podczas procedury wiążącej się z wstrzyknięciem trucizny.



„Sprawiedliwości dla Amy Wright, Jamesa Aldersona, Terry'ego Smitha, Donnie'ego Swindle'a i mieszkańców Oklahomy stało się teraz zadość” – oświadczyło biuro stanowego prokuratora generalnego Johna O'Connora.



Postelle mówił, że te cztery osoby były odpowiedzialne za wypadek motocyklowy, w którym ciężko ranny został jego ojciec.



Telewizja ABC wykazała, że brat i ojciec skazanego także byli zamieszani w morderstwa. „Brat Postellego dostał wyrok dożywocia, a ojciec został uznany za niezdolnego do stanięcia przed sądem z powodu urazu mózgu odniesionego w wypadku” – wyjaśniła ABC.

Jak dodała, adwokaci Postellego podkreślali, że miał niskie IQ i przez lata brał metamfetaminę. Argumentowali, że Postelle zmienił się podczas pobytu w więzieniu. Lokalna telewizja KOCO 5 przytoczyła wypowiedź Jackie Thompson, która była narzeczoną mężczyzny. W jej opinii zasłużył on na kolejną szansę.– Dwie krzywdy nie czynią dobra. Egzekucja Gila nie wróci życia tym ludziom. To tylko stworzy kolejne ofiary – uznała Thompson.

