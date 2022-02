Nadciąga orkan Eunice. Spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem premiera

Służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo są w pełnej gotowości i będą na bieżąco reagowały na skutki wichury – napisał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych po spotkaniu sztabu kryzysowego z udziałem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i dowódców małopolskiego PSP.

„Dziś po powrocie z Brukseli, wraz z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą, wziąłem udział w sztabie kryzysowym dotyczącym nadchodzącego do nas z zachodu orkanu Eunice. Służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo są w pełnej gotowości i będą na bieżąco reagowały na skutki wichury” – napisał w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.



Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w naradzie wziął udział także małopolski komendant wojewódzki straży pożarnej st. bryg. Piotr Filipek wraz z zastępcą Przemysławem Przęczkiem.





Specjalny alert RCB

źródło: pap

We wpisie premier poinformował również, że do mieszkańców Polski „został przesłany specjalny alert RCB ostrzegający przed jej możliwymi skutkami i apel o zabezpieczenie domów oraz przebywanie w bezpiecznych miejscach”.Przeczytaj też: Potężny wiatr może zagrażać życiu. Alerty pogodowe najwyższego stopnia Jak poinformowała IMGW, w sobotę Polska znajdzie się pod wpływem niżu Eunice, co może wiązać się z silnym wiatrem, dochodzącym nawet do 100 km/h w regionach podgórskich.