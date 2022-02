96-letni kandydat na burmistrza uciekł z kwarantanny. Chciał wystąpić w telewizji

96-letni Walfried Reimeir, najstarszy kandydat na burmistrza w Tyrolu, udzielił wywiadu telewizyjnego pomimo pozytywnego wyniku testu na koronawirusa – poinformowała agencja APA.

Reimeir przebywał w poniedziałek w centrum miasta Steinach am Brenner (dzielnica Innsbrucku), pomimo decyzji o kwarantannie. Podczas kontroli policji wyjaśnił funkcjonariuszom, że sam się przetestował, jednak nie był w stanie tego udowodnić i pokazać wyniku testu.



Dalsze dochodzenie wykazało, że mężczyzna miał nadal pozytywny wynik testu. Reimeir tłumaczył się, że to „nieporozumienie”, ponieważ „nie miał żadnych objawów i myślał, że jest już »negatywny«”.



Dla 96-latka to wydarzenie może mieć poważne konsekwencje. Sprawa trafiła do prokuratury w Innsbrucku, która postawiła mężczyźnie zarzut nieumyślnego narażania ludzi na infekcje chorobami zakaźnymi.

#wieszwiecej Polub nas

Reimeir, który był już kiedyś burmistrzem w Steinach am Brenner, miał startować ponownie w wyborach na to stanowisko 27 lutego.

Zobacz także: Austria znosi lockdown dla niezaszczepionych mimo rekordu infekcji