Szkoła zabroniła używania zwrotów „mama” i „tata”. Rodzice oburzeni

Rodzice uczniów czterech szkół podstawowych w Brighton na południu Wielkiej Brytanii nie kryją rozgoryczenia i dezorientacji decyzją władz placówek, które – by uniknąć „stygmatyzowania nietradycyjnych rodzin” – zakazały używania zwrotów „mama” i „tata”. Językowy kodeks równości wywołał oburzenie.

Jak opisuje Daily Mail, jedna ze szkół podstawowych St Luke's Primary School na swojej stronie chwali się, że docenia wszystkie rodziny i nigdy nie odnosi się do „mamusiek i tatusiów” – zamiast tego nakłania do mówienia o „dorosłych”.



Kolejna placówka, Elm Grove, w swoim oświadczeniu o równości również proponuje, by mówić o „dorosłych”. Podobnie stwierdza Carlton Hill Primary School we wskazówkach dotyczących „odwołania” słów „mama” i „tata”.





Rodzice w szoku, dzieci zdezorientowane

#wieszwiecej Polub nas

Jest jeszcze inna propozycja. Urzędnicy rozkładają ręce

źródło: dailymail.co.uk, portal tvp.info

– To jest bardzo mylące dla nas dorosłych, nie mówiąc już o dzieciach. One po prostu nie rozumieją, dlaczego nauczyciele nie mogą nazywać swoich mam lub tatusiów, mamą lub tatą – mówi jeden z rodziców, cytowany przez Daily Mail.Inny komentuje: „. To jest po prostu szaleństwo, gdzie to się skończy?”.Placówki utrzymują, że nie będą używać słów „mama” i „tata” ze względu na rosnącą liczbę dzieci, które nie są wychowywane przez swoich biologicznych rodziców.Jeszcze inna ze szkół, Saltdean Primary, w swojej Polityce Równości i Różnorodności zapisała, że woli używać innego terminu: zamiast „mama” i „tata” stawia na „rodzice/opiekunowie”.Lokalne władze sprawujące nadzór nad szkołami rozkładają ręce, bowiem to placówki mają swobodę w podejmowaniu tego typu decyzji. W oświadczeniu Brighton & Hove Council zawarto jedynie radę, że użycie „zabronionych” słów powinno być dopuszczalne, jeśli pracownicy szkoły znają sytuację rodzinną dziecka.