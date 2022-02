Media: Putin polecił przygotować pomoc finansową dla uchodźców z Donbasu

„Władimir Putin polecił przygotowanie pomocy dla uchodźców z Donbasu. Do Rostowa nad Donem poleciał pełniący obowiązki ministra do spraw sytuacji nadzwyczajnych Aleksandr Czuprynian” – podała Informacyjna Agencja Radiowa. Wcześniej bojówkarze z separatystycznych obwodów Ukrainy: donieckiego i ługańskiego wezwali mieszkańców Donbasu do masowej ewakuacji do Rosji.

„Początkowo rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewniał, że nic na ten temat nie wie. Podobne informacje przekazali urzędnicy administracji obwodu rostowskiego. Po kilku godzinach, w związku z nieoczekiwanym napływem uchodźców, gubernator z Rostowa nad Donem Wasilij Gołubiew zwrócił się do prezydenta Rosji z prośbą o pomoc” – informuje IAR.



Władimir Putin polecił, aby każdemu uchodźcy wypłacono 10 tysięcy rubli, to jest równowartość około 600 zł. Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji zostało zobowiązane do przygotowania miejsc noclegowych.



Rosja od kilku miesięcy koncentruje wojska na granicach Ukrainy. Część zachodnich przywódców ostrzega, że jeśli Moskwa zaatakuje sąsiednie państwo, to nałożą dotkliwe sankcje. Władze Rosji przekonują, że nie zamierzają na nikogo napadać. Jednak niezależni analitycy nie wykluczają, że Kreml może wykorzystać różnego rodzaju prowokacje w separatystycznym Donbasie jako pretekst do inwazji.

#wieszwiecej Polub nas