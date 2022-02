Ukraińska armia: Separatyści ostrzelali konwój humanitarny ONZ

Konwój humanitarny Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) został w piątek zaatakowany przez siły separatystów na przejściu granicznym Ukrainy z samozwańczą Ługańską Republiką Ludową – podał Biełsat.

W piątek rano separatyści ostrzelali punkt graniczny Sziastia w obwodzie ługańskim, gdzie w tym czasie funkcjonariusze ukraińskiej Państwowej Służby Granicznej obsługiwali kierowców i ciężarówki UNHCR, którzy wracali na terytorium kontrolowane przez Ukrainę po dostarczeniu ładunków humanitarnych.



Według naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerija Załużnego ostrzał nastąpił z pobliskiej wsi Weseła Gora i pochodził z wielkokalibrowego karabinu maszynowego (blisko 50 strzałów), moździerza 82 mm (3 strzały) i granatnika AGS-17 (10 strzałów).





Bez ofiar

Czterem pojazdom konwoju humanitarnego udało się przedostać przez punkt kontrolny, a ludzie zostali ewakuowani do schronu. Natomiast podczas ostrzału w strefie przygranicznej pozostało osiem pojazdów.– podaje Biełsat.„Pragnę zwrócić uwagę, że fakt ten stanowi rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego i porozumień mińskich przez rosyjskie siły okupacyjne. Siły specjalne ONZ podejmują wszelkie kroki w celu ochrony ludności cywilnej” – napisał szef ukraińskiej armii.Załużny odniósł się także do zainicjowanej w piątek przez władze samozwańczych republik ewakuacji miejscowej ludności do Rosji. W swoim oświadczeniu zapewnił, że Ukraina nie planuje żadnej ofensywy w Donbasie. Zaznaczył, że operacja ofensywna z pewnością spowodowałaby liczne ofiary wśród ludności cywilnej, dlatego Ukraina nie rozważa takich scenariuszy.„Bojówki wspierane przez Federację Rosyjską nadal pogarszają sytuację, celowo wprowadzając w błąd mieszkańców tymczasowo okupowanych terytoriów. Scenariusze przymusowego wyzwolenia czasowo okupowanych terytoriów nie odpowiadają rzeczywistości” – stwierdził ukraiński wojskowy.