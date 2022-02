Znachor wbił ciężarnej gwóźdź w głowę. Miało to zapewnić urodzenie syna

Policja w Pakistanie ściga „uzdrowiciela”, który wbił swojej klientce pięciocentymetrowy gwóźdź w czubek głowy. Miało to sprawić, że będąca w ciąży kobieta, urodzi syna. Efekt był jednak taki, że ciężarna trafiła na ostry dyżur w szpitalu.

Do szpitala w Peszawarze, mieście na północy Pakistanu, trafiła kobieta z gwoździem wbitym nad czołem, który próbowała bezskutecznie wyjąć kombinerkami - informuje BBC. Była przytomna, ale skarżyła się na ogromny ból. Początkowo pacjentka mówiła lekarzom, że sama się okaleczyła.



Później przyznała, że odpowiedzialny za to jest lokalny „uzdrowiciel”, do którego się zgłosiła. Przekonał ją, że wbicie gwoździa w głowę da jej gwarancję tego, że urodzi chłopca. Kobieta była bardzo zdeterminowana, by osiągnąć ten cel. Urodziła już trzy córki, obecnie jest w trzecim miesiącu ciąży i usłyszała od męża, że jeśli znów wyda na świat dziewczynkę, to on odejdzie od niej.



Lekarze wyjęli Pakistance gwóźdź z głowy. Na szczęście nie uszkodził on mózgu. Ani poszkodowana kobieta, ani personel szpitala nie zgłosili tej sprawy na policję. Służby wszczęły śledztwo dopiero po tym, jak zdjęcie rentgenowskie głowy z wbitym gwoździem zostało opublikowane w internecie i zaczęło być o nim głośno w Pakistanie. Szalony znachor wciąż poszukiwany jest przez policję.



Uzdrowiciele, których praktyki zakorzenione są w mistycznym nurcie islamu - sufizmie, są w Pakistanie powszechnym zjawiskiem. Niemniej niektóre szkoły islamu krytykują taką działalność.



