Ekipa TVP niewpuszczona na konferencję. Zawiadomienie do prokuratury

Ośrodek TVP 3 Łódź złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez rzecznika prezydent Łodzi Marcina Masłowskiego, który nie wpuścił dziennikarzy Telewizji Polskiej na konferencję prasową w Urzędzie Miasta Łodzi.

W poniedziałek rzecznik prasowy prezydent Łodzi, Marcin Masłowski nie wpuścił reporterki łódzkiego ośrodka Telewizji Polskiej – Martyny Kowalczyk na konferencję prasową organizowaną przez Urząd Miasta Łodzi.



Zdaniem prawników rzecznik utrudniał mediom dostęp do informacji. – Zdecydowaliśmy o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez rzecznika prezydent Łodzi Marcina Masłowskiego, tj. przestępstwa z art. 44 ust. 1 prawa prasowego. Chodzi o utrudnianie pracy naszej dziennikarce. W tej sytuacji – według nas – doszło do naruszenia wolności prasy i prawa dziennikarzy do uzyskiwania informacji – tłumaczy Błażej Kronic, dyrektor TVP 3 Łódź



Jak zaznacza prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, działania Marcina Masłowskiego uniemożliwiły dziennikarzom wypełnianie ich obowiązków.

#wieszwiecej Polub nas

– Zakaz wejścia na konferencję dla jakiegokolwiek dziennikarza jest poważnym złamaniem prawa i nadużyciem dobrego obyczaju panującego od lat w administracji samorządowej i państwowej – powiedział prezes Stowarzyszenia Zbigniew Natkański.

Zobacz także: Posłanka PiS: Opozycja stara się ograniczać wolność mediów

źródło: TVP3 Łódź

Tematem konferencji prasowej było obywatelskie głosowanie mieszkańców Łodzi, którzy mają decydować, w jaki sposób miasto wyda pieniądze z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.