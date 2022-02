Premier: Rozbudowujemy bazę LPR, żeby pomoc docierała jak najszybciej

W momencie, kiedy wichury przechodzą przez Polskę, pomoc liczy się w minutach. Dlatego bardzo mocno rozbudowujemy bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po to, żeby pomoc jak najszybciej mogła dotrzeć do ludzi – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier wziął w piątek udział w otwarciu nowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kokotowie w woj. małopolskim.



Jak zaznaczył, taka baza to miejsce, skąd śmigłowiec może bardzo szybko wystartować i dotrzeć w odległe miejsca, by uratować ludzkie życie.



– W momencie, kiedy wichury przechodzą przez Polskę, pomoc, która dociera, liczy się w minutach, liczy się czasami w sekundach. Dlatego bardzo mocno rozbudowujemy tę bazę, po to, żeby pomoc jak najszybciej do ludzi mogła dotrzeć. Pomoc, która jest potrzebna gdzieś w odległym miejscu, na przykład 80 km od Krakowa, dużo szybciej jest w stanie dotrzeć za pomocą śmigłowca – podkreślił.



Szef rządu poinformował, że rocznie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wyrusza na ok. 800 interwencji. – To średnio dwie dziennie interwencje śmigłowca. Myślę, że bardzo wiele z nich ratuje życie w wypadkach, w katastrofach, w różnych sytuacjach – mówił Morawiecki.



Premier zaapelował, żeby nie lekceważyć ostrzeżeń przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. – Kiedy dostajemy raporty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wiemy, że katastrofalne warunki pogodowe mogą doprowadzić do tragedii. Dlatego wysyłamy SMS-y, wysyłamy informacje dla mieszkańców poszczególnych województw. Weźmy sobie to do serca i jeżeli nie trzeba, to nie podróżujmy, nie wychodźmy z domu – poprosił.



