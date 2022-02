Potężny wiatr może zagrażać życiu. Alerty pogodowe najwyższego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w całej Polsce. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia wydano dla północno-zachodniej Polski – tam porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 130 km/h. W pozostałej części kraju będą obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia, prognozowany jest silny wiatr w porywach do 110 km/h.

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski poinformował, że ostrzeżenie najwyższego stopnia wydano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, północnej części wielkopolskiego i lubuskiego oraz zachodniej części województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.



W części kraju powieje łagodniej, ale nadal niebezpiecznie

Dla pozostałej części kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Prognozowane są porywy do 110 kilometrów na godzinę. Rzecznik dodał, że alerty zaczną obowiązywać w piątek wieczorem.



– Na zachodzie od około godziny 19-20, na północy od około północy, w centrum kraju również od około północy – poinformował. Ostrzeżenia będą ważne do soboty do godzin popołudniowych. – Będą one kontynuowane, jednakże z niższym stopniem, czyli to będzie albo stopień drugi, albo pierwszy – zaznaczył.





Czerwonym kolorem województwa objęte ostrzeżeniami 3. stopnia

(źródło: IMGW-PIB)

W ciągu dnia najsilniejszy wiatr odnotowano nad morzem, w Ustce, oraz na wschodzie kraju – w miejscowości Włodawa. Tam porywy sięgały 68 km/h. Maksymalne porywy wiatru�� za ostatnie 6 godzin.#pogoda #wiatr #IMGWCMM pic.twitter.com/jrFotwAJxW — Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB (@IMGW_CMM) February 18, 2022 Grzegorz Walijewski podkreślił, że tak silny wiatr, jak prognozują synoptycy, zagraża zdrowiu i życiu. Zaapelował, by nie ignorować ostrzeżeń IMGW. Przypomniał, że podczas wcześniejszego epizodu wietrznego, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, niektóre drzewa i budynki mogły zostać naruszone. Zaznaczył, że należy zabezpieczyć również przedmioty na posesjach.



SMS z ostrzeżeniem: „Zostań w domu”

„Uwaga! Dziś i jutro (18/19.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz” – SMS o tej treści w piątek otrzymali lub otrzymać mają wszyscy abonenci telefonów komórkowych w Polsce.



Jak informuje w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alert wydano dla całej Polski.



