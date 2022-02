„Pakiety pomocowe” dla nielegalnych migrantów. W pobliżu bagien

Plecaki z powerbankami, telefonami komórkowymi i dwiema kartami sim (polską i niemiecką) oraz pełnomocnictwami in blanco znaleźli funkcjonariusze przy granicy polsko-białoruskiej – przekazała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Dodała, że tzw. pakiety pomocowe pozostawione nielegalnym migrantom znajdowały się w pobliżu bagien w rejonie miejscowości Brzezina.

Do zdarzenia doszło w tym tygodniu na terenie ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Michałowie. – Podczas patrolowania terenów przygranicznych funkcjonariusze znaleźli trzy plecaki tzw. pakiety pomocowe – poinformowała porucznik Anna Michalska.



– Zostawiono je w pobliżu trudno dostępnego, bagnistego terenu, na którym wielokrotnie służby prowadziły akcje ratownicze wobec nielegalnych migrantów – zaznaczyła rzeczniczka SG.



Wskazała, że trzy plecaki turystyczne wraz z wyposażeniem, które pozostawiono nielegalnym migrantom znajdowały się w rejonie miejscowości Brzezina. – Zawierały one odzież, jedzenie, powerbanki, dwa telefony komórkowe i dwie karty sim (polską i niemiecką) oraz pełnomocnictwa in blanco – wyliczyła.



– Cudzoziemcom, którzy usiłują nielegalnie dostać się do Polski, przekazywane są lokalizacje miejsc, w których umieszczane są takie właśnie plecaki. Sposób działania aktywistów, którzy usiłują w ten sposób udzielić pomocy nielegalnym migrantom, naraża ich na utratę zdrowia i życia. Granica państwa w okolicach miejscowości Brzezina przebiega przez bardzo trudno dostępny teren, rozlewiska i bagna Zalewu Siemianówka – podała.

– Wielokrotnie służby organizowały w tym właśnie miejscu akcje ratownicze wobec osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, weszły na bagna i tam utknęły. Były to sytuacje zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowi cudzoziemców – dodała rzeczniczka SG.





Próby nielegalnego przekroczenia granicy

Jak w piątek informowała Straż Graniczna ostatniej doby na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 12 osób.Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.