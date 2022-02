Szef Pentagonu wezwał szefa rosyjskiego MON do wycofania wojsk spod granic Ukrainy

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin odbył w piątek rozmowę telefoniczną ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Szojgu. Wezwał do deeskalacji i wycofania wojsk spod granic Ukrainy – poinformował Pentagon.

„Sekretarz Austin wezwał do deeskalacji, powrotu rosyjskich sił okrążających Ukrainę do swoich baz oraz do dyplomatycznego rozwiązania” – napisał rzecznik resortu John Kirby w jednozdaniowym podsumowaniu z rozmowy.



Do rozmowy doszło podczas wizyty Austina w Polsce i w kontekście zaostrzających się napięć wokół Ukrainy. W czwartek minister ostrzegł, że Rosja jest gotowa do ataku na Ukrainę w każdej chwili, notując m.in. że zgromadziła zapasy krwi w miejscach zgrupowania wojsk pod granicami z Ukrainą.