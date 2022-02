Szef MON: Jesteśmy dumni, że możemy gościć amerykańskich żołnierzy

Jesteśmy dumni z tego, że możemy gościć żołnierzy amerykańskich; służba ramię w ramię żołnierzy polskich i amerykańskich daje umiejętność interoperacyjności, a więc zwiększa bezpieczeństwo – powiedział szef MON po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem.

W piątek szef MON wraz ze amerykańskim sekretarzem obrony odwiedził 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w wielkopolskim Powidzu, gdzie stacjonuje część amerykańskich żołnierzy rozlokowanych w Polsce.



– Obecność wojsk amerykańskich jest dowodem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo w Europie, na wschodniej flance NATO, a to, że żołnierze Wojska Polskiego służą ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi, daje umiejętność interoperacyjności pomiędzy naszymi wojskami - a więc wzmacnia bezpieczeństwo – mówił po spotkaniu z żołnierzami Błaszczak.



– Na ziemi polskiej amerykańscy żołnierze służą tu, w Powidzu, ale także w Poznaniu, w Orzyszu; jesteśmy dumni z tego, że możemy gościć żołnierzy amerykańskich, że możemy pokazywać naszą gościnność czy też bogatą polską kulturę i przyrodę – dodał Błaszczak.



Szef MON zwrócił również uwagę, że baza w Powidzu to nie tylko baza lotnicza, ale także magazyny sprzętu, które „stanowić będą łatwe rozwinięcie bojowe dla sił amerykańskich”. – To baza i magazyny, które będą największe w tej części Europy – podkreślił.



Błaszczak podziękował Austinowi za zwiększoną obecność wojsk amerykańskich w Polsce. – Chciałbym także podziękować żołnierzom Stanów Zjednoczonych za ich codzienną służbę tutaj w Polsce, a panu sekretarzowi za wizytę i za osobiste zaangażowanie w rozwój relacji sojuszniczych polsko-amerykańskich – powiedział minister. Szef MON podkreślił, że żołnierze polscy i amerykańscy służyli już razem w wielu miejscach na świecie, na przykład w Iraku i Afganistanie.

Silna współpraca

źródło: TVP INFO, PAP

– Nasze jednostki są tu w formie rotacyjnej i szkolą się, wykonują swoje ćwiczenia i współpracują z polskimi siłami zbrojnymi. (...) Ćwiczymy i służymy ramię w ramię – powiedział Lloyd Austin. Podkreślił, że taki widok amerykańskich i polskich żołnierzy razem to dla niego „dobrze znany obraz”. – Niezależnie, czy w Iraku, czy w Afganistanie - wszędzie tam służyliśmy z Polakami, wszędzie tam, gdzie my byliśmy, tam byli też Polacy – kontynuował.– Jest to bardzo wspaniały obraz, który się rysuje, bo to pokazuje nasze bardzo dobre stosunki, naszą silną współpracę, która będzie jeszcze lepsza – zaznaczył.Amerykański sekretarz obrony podziękował polskim i amerykańskim żołnierzom za to, „że tak godnie reprezentują zarówno Polskę, jak i Stany Zjednoczone”. – Oczywiście możemy bardzo dużo rozmawiać o partnerstwie polsko-amerykańskim i filozofować na ten temat.– podkreślił Austin.– Jesteście najwspanialszymi ambasadorami obu krajów i jestem niezmiernie dumny z waszej służby, waszego poświęcenia. Dziękuję za wasze zaangażowanie, za wasz codzienny profesjonalizm – powiedział Austin, zwracając się do żołnierzy.