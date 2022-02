Orkan Eunice atakuje. Zerwał dach areny w Londynie [WIDEO]

W związku z orkanem Eunice w wielu częściach Anglii i Walii służby ogłosiły czerwony alarm. Oznacza on zagrożenie dla ludzkiego życia. Wichury nad Wielką Brytanią powodują wiele zniszczeń. W Londynie wiatr zerwał części dachu z hali O2 Arena, która może pomieścić 20 tys. widzów.

Służby ostrzegają, że będzie to jedna z najgorszych wichur od dekad. Czerwony alarm obowiązuje w południowo-zachodniej Anglii i na południu Walii. Najwyższy stan alarmowy obejmuje też region Londynu. Oznacza to ryzyko uszkodzeń budynków i ryzyko dla ludzkiego życia. Wiatr może zrywać dachy i porywać obiekty. Mieszkańcy zostali wezwani do pozostania w domu, by uniknąć ryzyka zranienia przez latające odłamki.



Do jednego z takich zdarzeń doszło we wschodniej części Londynu, gdzie wichura zerwała część dachu hali O2 Arena. Fragmenty tkaniny tworzącej warstwę ochronną kopuły budynku łopotały na wietrze.



Służby ostrzegają, że mogą być problemy z dostawami prądu.



W Walii nie jeżdżą pociągi. Część przewoźników w innych rejonach apeluje o przełożenie – jeśli to możliwe – podróży na następny dzień.

Lotnisko w Cardiff odwołało część połączeń, kolejne porty – w tym Heathrow, Gatwick i Stansted ostrzegają, że w piątek część pasażerów może nie wyruszyć w podróż.

W innych rejonach – w części Szkocji i na północy Anglii – obowiązują alerty niższego stopnia. Sytuacja ma się uspokoić wieczorem.