Natychmiastowa reakcja uczelni. Rzecznik UJ wezwany do złożenia „pilnych wyjaśnień”

„Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?” – napisał w sieci rzecznik Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Samuel Nowak. Mężczyzna nie chciał odpowiedzieć na pytania portalu tvp.info w tej sprawie. Z kolei główny rzecznik uniwersytetu przekazał nam: „Władze UJ z oburzeniem przyjęły wpis pracownika (…) Pan Nowak został wezwany do złożenia pilnych wyjaśnień”.

„Władze UJ z oburzeniem przyjęły wpis pracownika zamieszczony na jego prywatnym koncie w serwisie społecznościowym Twitter” – przekazał w odpowiedzi na pytania portalu www.tvp.info rzecznik prasowy UJ Adrian Ochalik.



W przesłanym nam oświadczeniu podkreślił, że „nie jest to stanowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prywatny pogląd wyrażony przez pracownika”.



„Pan Samuel Nowak został wezwany do złożenia pilnych wyjaśnień przed swoim bezpośrednim przełożonym – dyrektorem Instytutu Psychologii UJ. W przyszłym tygodniu zostaną podjęte stosowne decyzje w przedmiotowej sprawie” – zaznaczył Ochalik.

Burza w sieci

„Płód nie jest człowiekiem, więc who cares?– napisał na Twitterze Samuel Nowak, działacz Partii Razem i rzecznik prasowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wpis pokazał i rozpowszechnił w sieci szczeciński radny Dariusz Matecki, szef Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu.



Portal tvp.info skontaktował się więc z Samuelem Nowakiem.



Mężczyzna zapytał, czy może nam udzielić jakichś informacji związanych z działalnością instytutu psychologii UJ. Podkreślił, że chętnie odpowie nam pytania, ale tylko jeśli będą one związane z wykonywaniem przez niego funkcji pracownika uniwersytetu.



– Dodzwonili się państwo do rzecznika prasowego Instytutu Psychologii, dlatego mogę państwu udzielić informacji w zakresie działalności instytutu i jego prac badawczych – wyjaśnił.



Ostatecznie przekazał nam jednak adres email, pod który mogliśmy przesłać pytania i prośbę o komentarz w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. Gdy tylko ją otrzymamy, poinformujemy o tym na naszym portalu.

