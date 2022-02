„Występ na Campusie wyrównał sobie konferansjerką”. Warszawski radny ostro o pensji Stuhra

Pan Maciej Stuhr odgraża się, że rzuci to wszystko i wyjedzie z kraju, a tymczasem potrafi się ustawić – tak warszawski radny Damian Artur Kowalczyk komentuje wynagrodzenie aktora, który za poprowadzenie gali Warszawianka Roku otrzymał z budżetu stołecznego ratusza blisko 34 tys. złotych. Zdaniem Kowalczyka sam plebiscyt jest bardzo dobrym pomysłem, choć dziwi go, że do poprowadzenia gali zatrudniono osobę, która „obraża dużą część społeczeństwa”.

W czwartek na portalu tvp.info pisaliśmy o kosztach, jakie warszawski ratusz poniósł w związku z organizacją gali Warszawianka Roku 2021. Znaczną część budżetu stanowiło wynagrodzenie prowadzącego galę aktora Macieja Stuhra, który za kilkudziesięciominutową konferansjerkę i udział w próbie generalnej otrzymał 33 825 zł – szczegóły w tym artykule.





Radny: Z jednej strony darmowy występ, z drugiej...

Kontrowersyjne nominacje

Kilka miesięcy wcześniej aktor brał udział w innej inicjatywie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – w roli gościa wsparł Campus Polska Przyszłości.Zdaniem warszawskiego radnego z PiS Damiana Artura Kowalczyka, wątpliwości może budzić fakt: z jednej strony darmowego występu Stuhra na imprezie w Olsztynie, z drugiej – finansowania konferansjerki na warszawskiej gali.– Pan Maciej Stuhr odgraża się, że rzuci to wszystko i wyjedzie z kraju, a tymczasem potrafi się tak ustawić, pójść na Campus Rafała Trzaskowskiego, a później wyrównać to sobie w konferansjerce na gali stołecznego ratusza – mówi w rozmowie z portalem tvp.info radny. Wyraża przy tym swoje wątpliwości, czy osoba, która „obraża dużą część społeczeństwa”, powinna być zatrudniana do prowadzenia takiej gali.– Samto bardzo dobry pomysł. Inną kwestią jest nominowanie osób takich jak pani Marta Lempart czy „babcia Kasia” (Katarzyna Augustynek – red.), co uważam za niedorzeczne. To osoby, które plują i obrażają innych, a warszawski konkurs nie powinien przybierać takiej formy – ocenia warszawski radny.O komentarz do tej sprawy chcieliśmy prosić także rządzących Warszawą radnych Koalicji Obywatelskiej. Szef klubu odmówił, argumentując, że nie zajmuje się kwestiami związanymi z galą Warszawianka Roku.Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska (KO), która jest także w kapitule plebiscytu, była z kolei niedostępna – przekazało nam jej biuro.