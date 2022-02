Ukraina: Ostrzał w pobliżu stacji kolejowej w Donbasie

– W związku z ostrzałem w pobliżu stacji kolejowej Skotuwata w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy ograniczono ruch pociągów na jednym z odcinków – poinformowały w piątek koleje ukraińskie.

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę



„Mimo gwarancji bezpieczeństwa danych przez przedstawicieli zbrojnych formacji na linii przeprowadzenia działań zbrojnych z terytorium nieznajdujących się pod kontrolą (władz w Kijowie) znów zaczęły się ostrzały ukraińskich miast w obwodzie donieckim” – napisały koleje na Facebooku.



Jak poinformowano, około godz. 8 rano w pobliżu stacji kolejowej Skotuwata rozpoczął się ostrzał artyleryjski. Na tym odcinku prowadzone są prace remontowe. W związku z ostrzałem prace wstrzymano, a pracownicy uciekli do schronów.



źródło: pap