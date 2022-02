Farsz do pierogów z ludzkich płodów? Rzecznik UJ wywołał burzę

Rzecznik prasowy Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim miał napisać na swoim prywatnym koncie na Twitterze, że płód nie jest człowiekiem, więc nieważne, co się z nim dzieje. Sprawa wywołała w sieci wiele emocji. O komentarz poprosiliśmy więc samego zainteresowanego.

„Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?” – napisał na Twitterze Samuel Nowak, działacz Partii Razem i rzecznik prasowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Wpis pokazał i rozpowszechnił w sieci szczeciński radny Dariusz Matecki, szef Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu.



„Prawie 40-letni facet z Partii Razem sugeruje robienie farszu do pierożków z ludzkich płodów, z dzieci. Panie Adrian Zandberg, popiera Pan takie kulinarne rozwiązania?” – zapytał Matecki.



W kolejnym tweecie samorządowiec zwrócił się do Uniwersytetu Jagiellońskiego z pytaniem, czy osoba zamieszczająca tego rodzaju wpisy może być rzecznikiem prasowym jednego z instytutów tej uczelni. Zadzwonił również na numer rzecznika UJ. Osoba, która odebrała telefon, nie zaprzeczyła, że jest autorem wpisu, ale podkreśliła, że pod tym numerem telefonu załatwia sprawy wyłącznie jako pracownik uniwersytetu.

❗️ @JagiellonskiUni - proszę o informację, czy osoba która pisze o robieniu „farszu do pierożków” z płodów ludzkich powinna być Rzecznikiem Prasowym Instytutu Psychologii Waszego Uniwersytetu. pic.twitter.com/qNsLiUhIBE — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) February 18, 2022

Portal tvp.info również skontaktował się z Samuelem Nowakiem.



Mężczyzna zapytał, czy może nam udzielić jakichś informacji związanych z działalnością instytutu psychologii UJ. Podkreślił, że chętnie odpowie nam pytania, ale tylko jeśli będą one związane z wykonywaniem przez niego funkcji pracownika uniwersytetu.



– Dodzwonili się państwo do rzecznika prasowego Instytutu Psychologii, dlatego mogę państwu udzielić informacji w zakresie działalności instytutu i jego prac badawczych – wyjaśnił.



Ostatecznie przekazał nam jednak adres e-mail, pod który mogliśmy przesłać pytania i prośbę o komentarz w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. Gdy tylko ją otrzymamy, poinformujemy o tym na naszym portalu.

Zaskakująca odpowiedź

źródło: Portal tvp.info

Podczas rozmowy rzecznika UJ z Dariuszem Mateckim padło jednak jeszcze jedno zaskakujące zdanie.– Czy uważa pan, że w Instytucie Psychologii powinna pracować osoba, która uważa, że z płodów można robić farsz do pierogów? – pytał Matecki.– odpowiedział mężczyzna.– Na temat robienia z płodów farszu do pierogów? – dopytywał radny.– Tak, był nawet w Polsce pokazywany w 2004 r. – stwierdził Nowak.