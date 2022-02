Alerty IMGW dla całego kraju. Burze, wiatr do 130km/h i ryzyko trąb powietrznych

IMGW wydał drugiego i trzeciego stopnia przed bardzo silnym wiatrem dla wszystkich 16 województw kraju. Najgorzej ma być na zachodzie, gdzie wystąpią porywy do 130 km/h. Synoptycy przewidują, że wystąpią silne burze; możliwe jest utworzenie się trąb powietrznych.

Alerty najwyższego, trzeciego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, a także dla części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.



IMGW prognozuje tam silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 130 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe są tam burze i trąby powietrzne.



Dla pozostałej części kraju wydano alerty drugiego stopnia. Możliwy jest tam wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach miejscami do 110 km/h, z kierunków zachodnich. Alerty zaczną obowiązywać od godzin wieczornych i nocnych do sobotniego wieczora. „Dzisiejszej nocy szansa na rozwój trąb powietrznych nie jest wykluczona” – pisze instytut.



Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia dużych strat materialnych oraz zagrożenie zdrowia i życia. Z kolei ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że mogą wystąpić groźne zjawiska meteorologiczne powodujące bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, a także zagrożenie życia.



W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem niżu Eunice.

