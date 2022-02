Uczestnicy Oscarowej gali jednak będą musieli być zaszczepieni. Ale nie wszyscy

W ubiegłym tygodniu Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła, że nie wprowadzi nakazu szczepień dla chcących uczestniczyć w ceremonii rozdania Oscarów. Decyzja ta spotkała się ze sporą krytyką, więc została zmieniona. Akademia wprowadzi konieczność udowodnienia zaszczepienia, ale nie będzie on dotyczył wszystkich obecnych na ceremonii.

Jak informuje gazeta „The New York Times”, negatywny wynik testu PCR na koronawirusa i dowód zaszczepienia będą musieli okazać goście ceremonii oraz osoby nominowane do Oscarów. Z obowiązku tego wyłączeni zostali prezentujący nominowanych do nagród, wręczający statuetki i artyści występujący w trakcie ceremonii, która zaplanowana została na 27 marca w Dolby Theatre w Los Angeles.



Pojawiły się również wytyczne odnośnie noszenia maseczek ochronnych. Nie będą musieli ich nosić twórcy nominowani do Oscarów aniz osoby przez nich zaproszone. Zostaną oni posadzeni w pierwszych rzędach widowni, z zachowaniem bezpiecznego odstępu.



Obowiązek noszenia maseczek będą miały osoby z tylnych rzędów widowni, gdyż one siedzieć będą bezpośrednio obok siebie bez zachowanego dystansu.

W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w innych krajach, ostatnio luzowane są obostrzenia związane z COVID–19. Znoszenie restrykcji uzasadniane jest spadkiem liczby zarażeń wariantem Omikron.



Jak zauważa portal Indiewire, nawet w Kalifornii, gdzie do tej pory panowały najostrzejsze zasady, zniesiono obowiązek noszenia maseczek. Podczas ceremonii rozdania Oscarów w jednym miejscu spotkają się jednak osoby z całego świata, co każe organizatorom zachować środki ostrożności.



Według spekulacji wcześniejsza rezygnacja Akademii z obowiązku zaprezentowania dowodu szczepienia miała na celu chęć przyciągnięcia na ceremonię jak największej liczby gwiazd. Choć w Hollywood mówi się jednym głosem, jeśli chodzi o konieczność szczepień i nakłaniania do nich widzów, to tajemnicą poliszynela jest to, że sporo gwiazd nie przyjęło szczepionki.



A nieobecność niezaszczepionych celebrytów mogłaby być dla organizatorów gali problemem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fatalne wyniki oglądalności zeszłorocznej gali rozdania Oscarów.