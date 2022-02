Włamanie na telefon Wojtunika. Cieszyński: Zaoferowałem mu pomoc, nie odpowiedział

Paweł Wojtunik, były szef CBA i były kandydat Koalicji Europejskiej do PE, poinformował, że padł ofiarą ataku spoofingowego. – Zaoferowałem mu pomoc. Paweł Wojtunik nie odpowiedział, więc chyba aż tak bardzo tej pomocy nie potrzebuje – komentuje sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W połowie stycznia były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik poinformował, że on i jego rodzina stali się ofiarą ataku spoofingowego.



Spoofing telefoniczny polega na podszywaniu się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Przy takim cyberataku, choć telefon odbiorcy wyświetla daną informację o dzwoniącym lub piszącym SMS, w rzeczywistości dzwoni lub pisze cyberprzestępca.



„Nie wiem, kim jesteście kanalie ani dlaczego to robicie moim dzieciom, ale podszycie się pod mój numer i zadzwonienie wczoraj w nocy do mojej córki z informacją »Twój tata nie żyje, nie oddycha, dzwonię z jego telefonu” przekracza wszelkie normy i granice« – pisał były szef CBA.



– To czego doświadczamy w ostatnim czasie, haniebne telefony, wykorzystywanie naszych adresów, to nie są tylko zwykłe ataki spoofingowe. A nawet jeżeli ktoś je tak widzi to proszę się wczuć w rolę moich dzieci, w skórę mojej żony i myślę, że zmieni się również perspektywa – komentował Wojtunik.



– To co się dzieję myślę, że ma na celu zastraszenie nas, co się nie uda od razu podkreślam. Co znamienne wszystkie trzy ataki miały miejsce w dniu, kiedy wypowiadałem się publicznie na temat Pegasusa. Oczywiście krytycznie na temat Pegasusa. My już żartujemy w rodzinie, że jak się wypowiadam publicznie to coś się wydarzy wieczorem. I to się ostatnio potwierdziło. Bo wypowiedziałem się publicznie i znowu otrzymaliśmy groźby karalne – dodawał.





Cieszyński: Wojtunik nie chciał pomocy

źródło: wprost, portal tvp.info

O tę sprawę pytany był przez „Wprost” sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Poinformował, że sam w tej sprawie kontaktował się z Wojtunikiem.– Kontaktowałem się z panem Wojtunikiem i zaoferowałem mu pomoc. Paweł Wojtunik nie odpowiedział,– skomentował.– My jesteśmy do dyspozycji i wszystkie tutaj możliwości polskiego państwa w zakresie wsparcia ofiar spoofingu i innych cyberprzestępstw zawsze będą do dyspozycji zarówno Wojtunika, jak i innych osób bez względu na to, jakie funkcje zajmują – dodał Cieszyński.