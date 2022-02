Putin straszy wojną, Polska się zbroi. „Taki sprzęt nie leży na półce”

Polska kupi od Amerykanów 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji. – W obecnej sytuacji geopolitycznej zagrożenia na naszej wschodniej granicy, budowanie potencjału obronnego jest kluczowe – mówi portalowi tvp.info Bartosz Kownacki, były wiceszef MON. Jak podkreśla, zakup czołgów nie kończy jednak tematu modernizacji armii, bo najważniejsza powinna być dla nas rozbudowa systemu obrony przeciwlotniczej.

Władimir Putin straszy świat wojną i inwazją na Ukrainę. W tym czasie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż 250 czołgów Abrams w wersji M1A2 SEPv3. Program rządowy ich zakupu wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym opiewa na kwotę 23 mld 300 mln zł.



– W obecnej sytuacji geopolitycznej zagrożenia na naszej wschodniej granicy, budowanie potencjału obronnego jest kluczowe. Patrząc też na kwoty, które są i będą na ten cel wydawane, jest to jeden z najważniejszych kontraktów w historii – ocenia Bartosz Kownacki, poseł PiS, członek Rady Doradców Politycznych premiera i były wiceminister obrony.



Mówiąc o budowaniu architektury bezpieczeństwa polskiego w pierwszej kolejności wskazuje na system obrony powietrznej. – To jest fundament naszego bezpieczeństwa – podkreśla.



Mówiąc o największych kontraktach w historii RP przypomina kontrakt sprzed czterech lat podpisywany przez ministra Mariusza Błaszczaka, który Kownacki osobiście negocjował, oraz zakup samolotów F-16. – Ale rzeczywiście już na kolejnym miejscu wskazałbym na zakup tych czołgów – stwierdza.



– To kontrakt ważny kwotowo, ale również jakościowo. Jest to dobry sprzęt, który powoduje, że w tym potencjale jesteśmy bezpieczniejsi. To oczywiście nie kończy tematu polskiej armii, bo ona cały czas musi być rozwijana i tych pieniędzy potrzeba dużo więcej – przekonuje.

Patriot i Narew - wielkie kontrakty

W rozmowie z portalem tvp.info Kownacki odnosi się do naszych pytań o to, na czym jeszcze powinno się koncentrować, rozwijając polską armię.

Jak ocenia, konflikty XX i XXI wieku pokazały, że brak obrony przeciwpowietrznej powoduje, iż nawet dobra i duża liczebnie armia może zostać całkowicie zdezorganizowana.



– System obrony przeciwlotniczej to jest fundament i podstawa budowy naszego bezpieczeństwa. Pierwszy etap był już przez ministra Błaszczaka podpisany, ale żeby myśleć o bezpieczeństwie polskiego nieba niezbędne są kolejne kroki. Wtedy dopiero inne rodzaje wojsk mogą operować. I nie chodzi tutaj tylko o system obrony Patriot, ale również negocjowany teraz system krótkiego zasięgu Narew – wyjaśnia.



Poseł PiS podkreśla, że „są informacje o rozmowach z Anglikami w sprawie obiecującego i gigantycznego transferu technologii dla polskiego przemysłu zbrojeniowego”.



– To dałoby perspektywę myślenia o niezależnej polskiej obronie przeciwlotniczej, bo dzisiaj nie mamy takich zdolności. To wymaga jeszcze pewnie kilkunastu miesięcy negocjacji, ale ten system będzie kilkuwarstwowy i może spowodować, że potem będziemy mogli myśleć o nabywaniu innego sprzętu – komentuje.



Przypomnijmy, że za wykonanie inwestycji odpowiada Polska Grupa Zbrojeniowa, a budowa przeciwlotniczej zapory ma sięgnąć nawet 60 mld zł.

Bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3. To niezwykle ważne wzmocnienie naszych zdolności obronnych i jeden z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski. pic.twitter.com/R1mL5Nxwkk — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 18, 2022

Na samochód czeka się kilkanaście miesięcy, a na czołg?

źródło: Portal tvp.info

Bartosz Kownacki uważa, że analizując podobne kontrakty należy mieć świadomość, iż takich projektów „nie da się zrobić z dnia na dzień czy z roku na rok”.Przypomina, że w marcu 2018 r. podpisana została umowa na przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy rakietowe średniego zasięgu, natomiast dostawa baterii jest planowana w latach 2022-2023, a osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej na przełomie 2023 i 2024 r.Zobacz także: 250 Abramsów dla polskiego wojska. Błaszczak: Jest zgoda Departamentu Stanu USA Obecnie na samochód z salonu czeka się kilka czy kilkanaście miesięcy, więc co dopiero ze sprzętem tak skomplikowanym jak ten wojskowy – zaznacza.– To się dzieje i mam nadzieję, że będzie kontynuowane tak, jak jest to robione przez ostatnie sześć lat – podsumowuje temat rozbudowy polskiej armii.