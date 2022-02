Napad na szefową kancelarii Sejmiku Dolnośląskiego. Sprawcy byli przebrani za robotników

Jak podaje RMF FM, w piątek rano doszło do napadu na dyrektorkę kancelarii sejmiku dolnośląskiego. Do jej domu we Wrocławiu weszli agresywni napastnicy. Trwają ich poszukiwania.

Do zdarzenia miało dojść po godz. 7. Przed dom dyrektor kancelarii Sejmiku Dolnośląskiego Anny K. podjechał samochód – volkswagen passat na francuskich numerach rejestracyjnych.



„Do budynku weszło trzech mężczyzn w roboczych strojach i budowlanych kaskach. Obezwładnili 49-latkę a wokół szyi owinęli jej taśmę. Doszło do szamotaniny. Kobieta zraniła jednego z napastników” – podaje RMF FM.



„W pewnej chwili do domu wrócił ze spaceru z psem jeden z domowników. To spłoszyło sprawców” – relacjonuje RMF FM.



Jeden z napastników uciekając zgubił kask. Z domu prawdopodobnie nic nie zginęło.



Policja otrzymała zgłoszenie i prowadzi poszukiwania sprawców.



Teren posesji jest monitorowany.