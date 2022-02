Gen. Dukaczewski „ekspertem” „GW”. Ostra odpowiedź Doroty Kani

Służby nie służą państwu, to służby partyjne. Ich informacje będą wykorzystane w kolejnej kampanii wyborczej – mówi w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, szkolony przez GRU w Moskwie gen. Marek Dukaczewski. W ostrych słowach odpowiedziała mu dziennikarka Dorota Kania.

Gen. Marek Dukaczewski, do likwidacji WSI w 2006 r. pełnił przez ponad cztery lata funkcję szefa tej instytucji. Pracował wcześniej w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP, działał jako agent wywiadu PRL, oraz brał udział w kursach organizowanych przez GRU (wywiad wojskowy Federacji Rosyjskiej) w Rosji.



„Gazeta Wyborcza” opublikowała wywiad z Dukaczewskim, w którym generał uderza w polskie służby specjalne i mówi o sprawie Pegasusa. Według doniesień mediów izraelski program szpiegowski miał zainfekować telefony osób związanych z polityką i opozycją.



„(…) mamy do czynienia z typowymi dla służb specjalnych metodami działań. Obejmują one, po pierwsze, typowanie, rozpracowanie i werbowanie lub pozyskiwanie takiej osoby do współpracy, lub jej kontrolowanie – według tych nowych technologii, mamy zupełnie nową jakość, która nam się otworzyła – kontrolowanie przez taką osobę jej najbliższego otoczenia” – mówi generał.



„Zadaniem służb nie jest zwalczanie opozycji, ale zapewnienie nam wszystkim i naszemu państwu bezpieczeństwa – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Jeżeli zaś przeanalizujemy osoby, które były w zainteresowaniu stosowania tych technologii, a więc w zainteresowaniu służb, to z punktu widzenia sytuacji politycznej w Polsce były one niezwykle interesujące dla obecnie rządzącej ekipy” – dodaje były szef WSI.

Zdaniem Dukaczewskiego „informacje zebrane przez Pegasusa mogą mieć ogromny wpływ na wynik wyborów”.



„Po tym, co wydarzyło się od naszej ostatniej rozmowy, po wysłuchaniu również spotkań na senackiej komisji ds. Pegasusa, jestem coraz bardziej przekonany, że służby nie służą państwu, tylko są to służby partyjne. Ich głównym zadaniem jest uzyskiwanie informacji o opozycji, o osobach, które mogą stanowić realne zagrożenie dla obecnie rządzących. I te informacje będą wykorzystywane w kolejnej kampanii wyborczej” – dodał.



Dukaczewskiemu odpowiedziała na Twitterze dziennikarka Polski Press Dorota Kania. „Dukaczewski, syn funkcjonariuszy UB i żołnierz wojskowej komunistycznej bezpieki w GW: „służby nie służą państwu to służby partyjne”. Wstydu nie ma – to za mało powiedziane” – napisała.

źródło: portal tvp.info, wyborcza.pl

Marek Dukaczewski w głębokim PRL-u działał w Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, a potem zapisał się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Następnie został oficerem wywiadu wojskowego PRL i III RP.Pracował w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP i w WSI. W latach 80. XX w. brał udział w operacjach wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. W sierpniu 1989 r. uczestniczył w kursach GRU w Moskwie.Wojskowe Służby Informacyjne zostały utworzone w 1991 r. i były kontynuacją służb specjalnych PRL.. Po kilkunastu latach – w 2006 r. służbę zlikwidowano. W jej miejsce powołano Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego.W lutym 2007 r. prezydent Lech Kaczyński upublicznił sygnowany przez szefa komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza raport z weryfikacji WSI. Na podstawie raportu wszczynano śledztwa ws. przestępstw WSI; większość umorzono.