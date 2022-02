Silne wiatry powracają. IMGW: Miejscami w porywach nawet do 140 km/h

Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem silnego wiatru, którego porywy w nocy z piątku na sobotę mogą dochodzić nawet do 125 km/h – wynika z weekendowej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poza tym będzie ciepło, ale z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem.

Jak informuje IMGW, w piątek Polska znajdzie się w powietrzu polarnym morskim. Na północnym zachodzie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, jedynie początkowo na wschodzie regionu małe. Możliwe są postępujące od zachodu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, stopniowo słabnący, początkowo w porywach do 80 km/h, po południu i wieczorem porywy do 55 km/h a na zachodzie do 65 km/h.



Na północy i północnym wschodzie będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3 do 6 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 65 km/h.



W Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i w województwie kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C. Wiatr umiarkowany, na północy regionu także dość silny, w porywach do 65 km/h.

W Centrum i na Lubelszczyźnie zachmurzenie również będzie umiarkowane, w pierwszej połowie dnia miejscami duże, ze słabymi opadami deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem. Na krańcach zachodnich regionu opady wystąpią także pod wieczór. Temperatura maksymalna od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do 65 km/h.





Przelotne opady śniegu

Na południowym zachodzie zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich i w górach przed południem możliwe przelotne opady śniegu a pod wieczór deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 7 do 10 st. C, na Przedgórzu Sudeckim od 5 do 7 st. C, w szczytowych partiach Sudetów wzrost temperatury od -6 st. C rano, do około 0 st. C wieczorem, w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 4 st. C, wysoko w Beskidach od -3 do 0 st. C. Wiatr dość silny i silny, od 30 do 40 km/h, w porywach do około 65 km/h. Wysoko w górach wiatr początkowo bardzo silny – do 60 km/h, stopniowo słabnący do dość silnego, w porywach początkowo do 90 km/h później w porywach do 60 km/h.W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Przed południem w rejonach podgórskich i w górach możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich od 1 do 4 st. C, wysoko w Beskidach oraz na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od -3 do 0 st. C, na szczytach Tatr około -2 st. C. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h. Wieczorem umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Wysoko w górach początkowo bardzo silny - do 60 km/h, w porywach do 90 km/h. Wysoko w górach miejscami zamiecie i zawieje śnieżne.

Polska pod wpływem niżu Eunice

09:50



Dziś w nocy (02:09 UTC) z satelity bardzo dobrze widoczny był niż #Eunice zbliżający się do Wlk. Brytanii.

Dzięki pełni księżyca można było uzyskać nocne zdjęcie, z bardzo dobrą jakością danych w kanałach optycznych.

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem niżu Eunice i pozostanie w powietrzu polarnym morskim, przejściowo cieplejszym. Na północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, na terenach wyżej położonych również śniegu.Temperatura maksymalna od 3 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie. Wiatr dość silny i silny, od 45 do 60 km/h, w porywach do 110 km/h, a w pasie nadmorskim silny do 125 km/h.Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie śniegu. Temperatura maksymalna od 4 do 6 st. C.zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, głównie na północy i w centrum regionu. Na północy możliwe burze. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północy do 7 st. C na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 90 km/h, rano jeszcze dość silny i silny, od 45 do 60 km/h, w porywach do 100 km/h.

W Centrum i na Lubelszczyźnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy regionu również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 do 7 st. C. Wiatr dość silny i silny, od 30 do 45 km/h, w porywach do 90 km/h.





Zamiecie śnieżne

08:40



Mapa ostrzeżeń ponownie zrobiła się pusta.

Niestety nie na długo.

Już dziś w nocy wiatr może dochodzić w porywach na wybrzeżu do 125 km/h, na zachodzie i w centrum do około 100 km/h.

Wkrótce kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Na południowym zachodzie i na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na obszarach powyżej 300 m n.p.m. śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C, w rejonach podgórskich od 1 do 5 st. C. Wiatr dość silny i silny – do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. W szczytowych partiach Sudetów przelotne opady śniegu. Temperatura od -7 do -5 st. C. Wiatr do 100 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, w górach początkowo duże i możliwe zanikające opady śniegu. W drugiej części dnia na północy regionu również zachmurzenie przejściowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C, w rejonach podgórskich od 1 do 4 st. C, wysoko w Beskidach -4 do -1 st. C, na szczytach Tatr około -7 st. C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi rano. Wiatr umiarkowany i dość silny, a w rejonach podgórskich początkowo dość silny i silny, w porywach do 90 km/h, początkowo w porywach do 100 km/h, zwłaszcza w rejonach podgórskich.

W niedzielę Polska będzie pod wpływem rozległego niżu znad Europy Północnej. Z zachodu nasunie się strefa frontu ciepłego związanego z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych. Na północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami możliwy śnieg. Temperatura maksymalna od 1 do 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, rano w porywach do 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h. Wieczorem ponownie porywisty.



Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 do 5 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty.



W Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i w województwie kujawsko-pomorskim zachmurzenie duże. Postępujące od zachodu opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od 2 st. C na północy do 7 st. C na krańcach południowych regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

06:44

Prognoza na dziś:

Pochmurno z opadami deszczu, na północnym wschodzie i w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 4°C do 9°C, tylko na Podhalu około 2°C. Wiatr w porywach do 65 km/h, nad morzem do 80 km/h, z kierunków południowych i zachodnich.

W centrum i na Lubelszczyźnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 do 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty.



Na południowym zachodzie i na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Opady deszczu, nad ranem miejscami deszczu ze śniegiem, a w rejonie podgórskim śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C, w rejonach podgórskich około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h.



Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu na zachodzie możliwe opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 7 st. C, w rejonach podgórskich około 3 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h.

07:44



Dziś początkowo niekorzystne warunki biometeorologiczne w Polsce w ciągu dnia osłabną do obojętnych (z wyjątkiem wybrzeża), jednak po południu od zachodu ponownie zaczną pogarszać się do niekorzystnych.

➡️https://t.co/zKHdnnxrU5#IMGWmeteo #biometeo pic.twitter.com/bIzUpFjQBH — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 18, 2022