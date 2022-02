Uwaga na niektóre partie suplementów diety. GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w piątek o wycofaniu określonych partii suplementów diety wyprodukowanych przez Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. z Wrocławia. Powodem jest zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu – substancji szkodliwej dla zdrowia.

GIS wycofuje z rynku batony zbożowe Główny Inspektorat Sanitarny poinformował we wtorek o wycofaniu kilku partii batonów zbożowych firmy Bakalland. Powodem jest zastosowanie składnika... zobacz więcej

GIS podał w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, że został poinformowany poprzez system RASFF (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – red.) o wykryciu tlenku etylenu w surowcu, który wykorzystano do produkcji określonych partii suplementów diety.



Ich producentem jest Hi Tec Nutrition Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław. Firma wszczęła procedurę wycofywania z obrotu produktów, do których został użyty kwestionowany surowiec, powiadomiła już też odbiorców i jest w trakcie przyjmowania zwrotów.



Szczegółowe informacje dotyczące wycofanych partii dostępne są w komunikacie na stronie GIS pod tym adresem.



Sanepid monitoruje wycofywanie zakwestionowanych partii produktów.