PiS chciał potępienia w PE polityków skorumpowanych przez Putina. Opozycja przeciw [NAZWISKA]

Media ujawniły, że wielu prominentnych urzędników z Niemiec, Austrii czy Francji, pracuje dziś dla rosyjskich firm państwowych. Europosłowie PiS złożyli więc w Parlamencie Europejskim poprawkę ws. „potępienia byłych polityków UE skorumpowanych przez Gazprom”. Przeciwko byli m.in. Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz czy Robert Biedroń. Z kolei Radosław Sikorski czy Andrzej Halicki wstrzymali się od głosu.

– Pełna hipokryzja totalsów – ocenił europoseł PiS Witold Waszczykowski i zaznaczył w rozmowie z portalem tvp.info, że nie ma więcej do dodania, gdyż w sprawie nie było debaty, a jedynie głosowanie.



W ostatnich dniach Parlament Europejski zajmował się m.in. tematem korupcji i praw człowieka oraz potencjalnej inwazji Rosji na Ukrainę.



W imieniu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Witold Waszczykowski, Karol Karski i Assita Kanko złożyli poprawkę dotyczącą skorumpowanych przez Rosję byłych polityków UE.



Jak czytamy, projekt zakładał potępienie polityki, dzięki której rosyjskie przedsiębiorstwa energetyczne kontrolowane przez państwo tworzą strukturę zachęt do prowadzenia polityki dalej uzależniającej UE od rosyjskiego eksportu energii i umożliwiającej szantaż w wyniku mianowania byłych polityków UE na wysoko płatne stanowiska.



„Dlatego chcemy wezwać rząd niemiecki do zamrożenia wszystkich europejskich aktywów byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, którego powołano niedawno do zarządu Gazpromu, jeżeli nie zrezygnuje ze wszystkich stanowisk w rosyjskich przedsiębiorstwach energetycznych" – napisano.



W poprawce postulowano także o wezwanie do takiego samego potraktowania byłego kanclerza Austrii Wolfganga Schussela, austriackiej minister spraw zagranicznych Karin Kneissl, byłego premiera Finlandii Paavo Lipponena i byłego premiera Francji Francois Fillona.

Po głosowaniu Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, Witold Waszczykowski zamieścił w sieci wymowny komentarz.



„W kontekście polityki Rosji wobec Ukrainy proponowałem w Europarlamencie potępienie działalności polityków europejskich skorumpowanych przez Gazprom. Polska opozycja totalna nie poparła mojej poprawki, choć deklarują wsparcie dla Ukrainy” – stwierdził.



Europoseł opublikował również zestawienie z głosowania w tej sprawie. Z ujawnionego dokumentu wynika, że politycy z Polski głosowali następująco:



ZA: Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Kempa, Izabela Kloc, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdżanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bodgan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski.



PRZECIW: Bartosz Arłukowicz, Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Janina Ochojska, Róża Thun, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogusław Liberadzki.



WSTRZYMALI SIĘ: Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski.

