Zmarł chłopiec, który od wtorku był uwięziony w studni

Nie żyje pięcioletni chłopiec, który od wtorku był uwięziony w wyschniętej studni w miejscowości Szokak na południu Afganistanu – poinformowali w piątek przedstawiciele talibskich władz. Dziecka nie udało się uratować mimo trwającej dwa dni akcji ratunkowej.

Chłopiec o imieniu Hajdar „opuścił nas już na zawsze” – przekazał na Twitterze starszy radca przy ministerstwie spraw wewnętrznych talibów Anas Hakkani. „Dla naszego kraju jest to dzień smutku i żałoby” – dodał.



Wcześniej informowano, że stan dziecka, które we wtorek utknęło na głębokości 10 metrów w 25–metrowym szybie studni, znacznie się pogorszył. By ratować młodego Afgańczyka, ratownicy kopali tunel, ale bezskutecznie.



Do podobnego zdarzenia doszło w lutym w Maroku, gdzie do głębokiej na ponad 30 metrów studni wpadł pięcioletni Rayan. Chłopca również nie udało się uratować, zmarł po przewiezieniu do szpitala wskutek ran odniesionych przy upadku.

Rescuers have dug a trench halfway & then started to dig a parallel vertical well along the borehole to try & reach the boy. The ground is getting harder as they go further down which is lengthening the rescue operation. Haidar is now trapped for almost 3days.#SaveHaidari #Zabul pic.twitter.com/1O8i3stv9z — Bashir Gharwal غروال (@Bashir_Gharwal) February 18, 2022

Efforts underway to rescue Afghan boy trapped in well for more than 45 hours but no success yet.

Technical assistance is urgently needed.

Plz retweet to get attention of those who can help.#saveHaider#Zabul #Afghanistan pic.twitter.com/pvphU0pQuA — ‌Bismellah Pashtonml (@bpashtonmal) February 17, 2022

(L'https://t.co/J5NHI5Gg1q): #Afghanistan. Le petit #Haidar, coincé dans un puits depuis mardi, est mort : Le petit garçon de 9 ans prénommé Haidar coincé dans un puits dans lequel il était tombé mardi en Afghanistan est décédé viennent.. https://t.co/8m8VQyvrzq pic.twitter.com/eckWoRfTc9 — Titrespresse.com (@titrespresse) February 18, 2022