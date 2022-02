Te nagrania obiegają świat. Organizatorzy protestów w Kanadzie aresztowani

„Konwój Wolności” blokuje ulice w stolicy Kanady, a rząd sięga po coraz ostrzejsze środki. Teraz media obiegła informacja o aresztowaniu dwóch kluczowych organizatorów protestu. Najpierw funkcjonariusze mieli zatrzymać Tamarę Lich, a następnie Chrisa Barbera.

Zatrzymań było więcej, ale jak informują media, największe poruszenie wśród Kanadyjczyków wywołało aresztowanie organizatorów protestu.



Tamara Lich i Chris Barber czekają na postawienie im zarzutów. Lich poinformowała, że jej osobiste konto bankowe zostało zamrożone. W emocjonalnym nagraniu powiedziała, że nie boi się trafić za kratki.



Podczas konferencji prasowej tymczasowy szef policji w Ottawie Steve Bell wezwał protestujących do opuszczenia centrum miasta.



Kanada cały czas ma problem z protestami kierowców ciężarówek i ich zwolenników, którzy zablokowali stolicę w geście protestu przeciw obowiązkowi szczepień. Premier Justin Trudeau zapowiedział, że aby zakończyć protesty, sięgnie po tzw. Emergencies Act, czyli przepisy o sytuacjach nadzwyczajnych.



Ustawa z 1988 r. rozszerza uprawnienia rządu. Może jednak być wprowadzona tylko wtedy, gdy istniejąca sytuacja nadzwyczajna nie może być rozwiązana przez inne prawo federalne i jeśli władze poszczególnych prowincji nie mogą sobie samodzielnie poradzić z problemami. Aby ją wprowadzić, w kraju musi dojść do „sytuacji krytycznej poważnie zagrażającej życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu obywateli”. Zapisy ustawy zostały wprowadzone w czasie pokoju po raz drugi w historii kraju.



Protesty rozpoczęły się w stolicy Kanady blisko trzy tygodnie temu, kiedy dotarli tam kierowcy biorący udział w tzw. Konwoju Wolności. Sprzeciwiają się oni obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 dla kierowców ciężarówek przekraczających granicę z USA, a także innym obostrzeniom związanym z pandemią. Z biegiem czasu ruch przekształcił się w szerszy protest przeciwko wszelkim rygorom epidemicznym. Pojawiają się także hasła antyrządowe.

