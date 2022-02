Wysoki rangą pracownik Facebooka przyłapany. Myślał, że umawia się z dzieckiem

Wysoki rangą pracownik Facebooka (Meta) został przyłapany na próbie umówienia się z dzieckiem – poinformował amerykański dziennikarz Andy Ngo. Mężczyzna jest aktywistą LGBT, zdążył już usunąć swoje profile w mediach społecznościowych.

Jak podaje dziennikarz, do sieci trafiło nagranie, na którym menedżer ds. rozwoju społeczności w Facebooku Jeren Andrew Miles został przyłapany przez grupę „Predator Catchers Indianapolis” na próbie umówienia się z 13-letnim chłopcem, z którym wymieniał wiadomości o charakterze erotycznym.



W rzeczywistości za dziecko podawali się działacze grupy zwalczającej pedofilów. 35-letni Miles uważał, że umawia się z chłopcem i czekał na niego w hotelu Le Meridien Columbus w Ohio.



Dziennikarz Andy Ngo pisze, że Miles zasiada we władzach grupy LGBTQ+, Equality California i jest znanym aktywistą na rzecz osób LGBT. Mężczyzna usunął swoje konta w mediach społecznościowych na LinkedIn, Twitterze, Instagramie i Facebooku. Miles wcześniej pracował jako dyrektor ds. społeczności w Lyft, co wynika z jego profilu na LinkedIn.



Grupa, która przyłapała mężczyznę, oświadczyła, że wszystkie zgromadzone dowody w tej sprawie zostały przekazane organom ścigania, w Kalifornii, gdzie ma mieszkać na stałe Miles.

This is so wild. Facebook/Meta's Manager of Community Development, Jeren A. Miles, was allegedly caught in an amateur child sex sting. YouTube channel "Predator Catchers Indianapolis" live-streamed their interrogation of him. Read my breaking report:https://t.co/V0iePnkwKR pic.twitter.com/D1aw1BDdeP