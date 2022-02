Prawie 2 bln USD rocznie trafia do firm szkodzących środowisku

Rządy państw na całym świecie przyznają rocznie co najmniej 1,8 bln dolarów subsydiów przedsiębiorstwom, których działalność ma szkodliwy wpływ na środowisko – wynika z opublikowanego w czwartek raportu sieci organizacji zajmujących się ochroną środowiska, Business for Nature.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że problem dotyczy wielu dziedzin – od ulg podatkowych na produkcję wołowiny w Amazonii do rządowego wsparcia dla korzystania w niezrównoważony sposób z wód gruntowych na Bliskim Wschodzie. Oszacowano, że subsydia przeznaczone na działania przyczyniające się do zanieczyszczania wód, zapadania gruntów i wylesiania, mogą odpowiadać za 2 proc. światowego PKB. Zaznaczono zarazem, że znaczna część z 1,8 bln USD mogłaby zostać przeznaczona na wsparcie polityki korzystnej dla przyrody.



Według dokumentu, większość z tej kwoty trafia do sektora paliw kopalnych (620 mld dolarów), rolnictwa (520 mld dolarów) i leśnictwa (155 mld dolarów). Autorzy raportu wskazali, że niemożliwe było dokładne oszacowanie dofinansowania, jakie otrzymuje przemysł wydobywczy w skali globalnej. Podejrzewa się jednak, że są to miliardy dolarów.



W publikacji wezwano rządy do wspólnego uzgodnienia na wiosennym spotkaniu COP15 w chińskim mieście Kunming w sprawie bioróżnorodności celu, jakim byłoby zlikwidowanie w ciągu dekady subsydiów szkodzących środowisku. Wyrażono też nadzieję, że zostanie podpisane „porozumienie paryskie na rzecz przyrody”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Christiana Figueres, była sekretarz wykonawcza Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), zareagowała z entuzjazmem na raport wskazując, że dotacje dla przedsiębiorstw wiążą się z wielkim ryzykiem. „Przyroda zanika w alarmującym tempie. Nigdy wcześniej nie żyliśmy na planecie zróżnicowanej biologicznie w tak małym stopniu. Dotacje, które mają szkodliwy efekt dla środowiska, powinny zostać przeznaczone” – podkreśliła.Zeszłoroczny raport ONZ ujawnił, że prawie 90 proc. rządowych dotacji udzielanych sektorowi rolniczemu ma szkodliwy efekt – zagraża zdrowiu ludzi, podsyca kryzys klimatyczny, niszczy przyrodę oraz