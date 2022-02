Jest kasacja od wyroku ws. Zbigniewa K. Chodzi o znieważenie pomnika smoleńskiego

Warszawska prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym uniewinniony został Zbigniew K. Mężczyzna zdaniem śledczych wielokrotnie znieważył pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, przestępstw znieważenia – „poprzez złożenie wieńców z adnotacją o treści uwłaczającej czci osób upamiętnionych przez wskazany pomnik” – Zbigniew K. dopuścił się 10 lutego, 10 marca i 10 kwietnia 2020 r.



W tej sprawie warszawski sąd okręgowy uniewinnił mężczyznę. Z wyrokiem nie zgadza się prokuratura, która – jak informuje nas jej rzeczniczka Aleksandra Skrzyniarz – zarzuciła sądowi odwoławczemu „bezkrytyczne powielenie błędnej argumentacji sądu rejonowego, jak również przeprowadzenie błędnych wywodów”.



Zdaniem śledczych wywody te „doprowadziły do niezasadnego uznania, że zachowania oskarżonego Zbigniewa K. były wyłączenie realizacją gwarantowanego przez Konstytucję RP oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności prawa do wyrażania własnych poglądów oraz krytycznych opinii odnoszących się do budzących kontrowersje spraw publicznych”.



Prokuratura podnosi, że sąd doszedł również „niesłusznie” do przekonania, że działanie Zbigniewa K. nie ośmieszało pamięci o ofiarach katastrofy.



– Oskarżyciel publiczny nie zgodził się ze stanowiskiem sądu, które wyrażało się w uznaniu, że skazanie oskarżonego sprowadzałoby się do ingerencji w jego prawa do wolności wyrażania opinii, co stanowiłoby naruszenie regulacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – dodaje Skrzyniarz.

– W ocenie prokuratury prawidłowe i wszechstronne rozpoznanie sprawy prowadzi do stwierdzenia, że zachowanie Zbigniewa K. nie stanowiło zarówno aktu postawy obywatelskiej, jak też nie mogło korzystać z ochrony regulacji międzynarodowych, a zmierzało bezpośrednio do obrazy pamięci i szacunku należnego osobom i zdarzeniom historycznym upamiętnionym pomnikiem – mówi rzeczniczka.



Prokuratura domaga się uchylenia zaskarżonego wyroku sądu odwoławczego i przekazania sprawy sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.



– Zachowanie przypisane oskarżonemu w ocenie oskarżyciela publicznego stanowi instrumentalne i prześmiewcze wypaczenie tradycji składania wieńców pod pomnikami upamiętniającymi zdarzenia historyczne – dodaje Skrzyniarz.



Zdaniem śledczych okoliczności jednoznacznie wskazują, że Zbigniew K. celowo składał wieńce pod pomnikiem, tak aby były one widoczne dla osób gromadzących się każdego 10. dnia miesiąca by oddać cześć ofiarom katastrofy.



– Tym samym oskarżony celowo obrażał uczucia osób, dla których omawiany pomnik ma wartość symboliczną. Uczucia te podlegają natomiast ochronie prawnokarnej zgodnie z treścią art. 261 k.k. Prawo do wolności wyrażani opinii nie jest bezwzględne i podlega pewnym ograniczeniom. Przepisy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka wyraźnie wskazują, że wykonywanie wolności wyrażania opinii związane jest z obowiązkami i odpowiedzialnością. Takim obowiązkiem jest chociażby wymóg zapewnienia poszanowania praw i zakaz formułowania wypowiedzi, które mogą bezpodstawnie obrażać uczucia innych osób – wskazuje prokurator.