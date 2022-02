Arabia Saudyjska i USA zabezpieczą rynek w razie rosyjskiej napaści na Ukrainę

Specjalni wysłannicy Białego Domu omówili w czwartek z władzami Arabami Saudyjskiej sposoby łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych ewentualnej rosyjskiej napaści na Ukrainę – poinformowała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Krajowego Emily Horne.

Uczestnicy rozmów, które odbyły się w czwartek w Rijadzie, opowiedzieli się za „podejściem opartym na ścisłej współpracy” dla minimalizowania presji, jaką wywołałaby rosyjska inwazja. W dyskusji koncentrowali się zwłaszcza na bezpieczeństwie energetycznym – wynika z komunikatu amerykańskiej dyplomacji.



W rozmowach wziął udział specjalny doradca Departamentu Stanu ds. bezpieczeństwa energetycznego Amos Hochstein, a także koordynator ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej Brett McGurk.



W ocenie czynników amerykańskich zagrożenie rosyjską inwazja jest wciąż wysokie. Moskwa zgromadziła u granic Ukrainy od 100 tys. do 130 tys. wojskowych i dyslokowała ciężkie uzbrojenie, a czwartkowe doniesienia wywiadu wskazują, iż sygnałem do ataku może stać się np. rosyjska prowokacja np. z udziałem broni chemicznej.



Podejmowane przez Zachód próby uregulowania konfliktu nie przyniosły dotąd żadnego widomego rezultatu. Biały Dom zagroził Kremlowi surowymi sankcjami, gdyby doszło do rosyjskiego ataku na sąsiednie państwo.