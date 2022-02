Prezydent Litwy: Rosyjskie wojska na Białorusi zagrażają państwom bałtyckim i Polsce

Rosja zgromadziła na Białorusi 45 tys. swoich żołnierzy i ich obecność zagraża państwom bałtyckim oraz Polsce – oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Ukrainą i Polską mają zakończyć się w niedzielę.

– Zgromadzili 45 tys. żołnierzy, wiele sprzętu wojskowego, siły lotnicze. Nie słyszymy składanych jasno obietnic, że po zakończeniu ćwiczeń wrócą oni do Rosji. To jeszcze jeden sposób na utrzymanie napięcia – powiedział Nauseda w oświadczeniu wideo po spotkaniu przywódców państw UE w Brukseli.



– To stwarza obecnie większe potencjalne zagrożenie dla państw bałtyckich i Polski – podkreślił litewski prezydent.



Szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer powiedział 7 lutego w Wilnie, że Sojusz chce zwiększyć swą obecność wojskową w krajach bałtyckich i Polsce w przypadku, gdyby po ćwiczeniach Rosja utrzymała swoje wojska na Białorusi - przypomina Agencja Reutera.



