Fabryka podrabianych papierosów zlikwidowana w Częstochowie

Kilka milionów papierosów miesięcznie mogła produkować przestępcza fabryka, którą w Częstochowie zlikwidowali funkcjonariusze CBŚP i KAS. Podczas akcji przejęto tytoń i gotowe produkty warte ponad 1 mln zł. Wpadło także siedem osób odpowiedzialnych za doglądanie produkcji. Z ustaleń podkarpackich „pezetów” wynika, że rozbita fabryka działała od blisko roku.

Z ustaleń funkcjonariuszy CBŚP z Rzeszowa wynikało, że przestępcza manufaktura produkowała podrabiane papierosy nieregularnie. Po wytworzeniu jak największej partii towaru i sprzedaniu go odczekiwano jakiś czas, aby zminimalizować ryzyko wpadki. Dlatego namierzenie fabryki zajęło policjantom kilka miesięcy.



Okazało się, że działała na terenie Częstochowy. W specjalnie wygłuszonym magazynie ze źródłem zasilania.



Kiedy do hali wkroczyli funkcjonariusze CBŚP i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, okazało się, że w fabryce rozpoczęto wytwarzanie kolejnej partii nielegalnych papierosów.

Przejęty towar wstępnie oszacowano na kwotę około miliona złotych.

CBŚP przejęło już 85 mln papierosów i 60 ton tytoniu

Podczas akcji zatrzymano siedem osób. Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił im zarzuty. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sześć osób trafiło do aresztu, a wobec jednej prokurator zastosował dozór policyjny, zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz 10 tys. zł poręczenia majątkowego.